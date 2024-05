In momentul in care emotiile se acumuleaza in fiinta noastra, din cauza unei atentii sporite si a timpului indelungat de mentinere a agitatiei mentale, acestea se defuleaza prin stari de anxietate, atacuri de panica sau prin depresie. Aceste tulburari apar deoarece organismul nostru are nevoie, conform instinctului de supravietuire, sa gaseasca un mod, fie si fortat, de a descarca ceea ce este periculos pentru sanatatea noastra.