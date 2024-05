In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, in cazul in care acumularea de emotii depaseste pragul de suportabilitate, aceste descarcari emotionale ajung pana in planul fizic si incep sa se manifeste tot felul de afectiuni ale corpului, de la cele mai usoare pana la boli foarte grave. Gravitatea bolii este data de natura emotiei, intensitatea ei si perioada de timp in care a fost inmagazinata, iar transpunerea bolii in plan fizic poate dura si cativa ani. “Rostul bolilor fizice este acela de a constientiza asupra suferintei sufletesti si necesita vindecarea ei.

De multe ori, nu dam importanta unei suferinte sufletesti, o ignoram si credem ca aceasta nu se poate transforma intr-o boala fizica. Din contra, cu cat lasam mai multe o boala sufleteasca netratata, cu atat mai intens va fi procesul de somatizare. Boala sufleteasca se va transforma in boala fizica, nu imediat, dar in cateva luni sau ani.

Avem doua posibilitati de a trata suferintele sufletesti si a le impedica sa escaladeze in boli fizice:

1) prin tratament medicamentos, insa acesta nu descarca emotiile, ci doar le inhiba, iar la un moment dat exista marele risc ca acestea sa recidiveze sub o forma sporita. In timp, organismul va deveni imun la tratamentul medicamentos;

2) prin psihoterapie, cu ajutorul careia putem identifica cauzele psihologice primare care au condus la aceasta conditie”, considera psihologul Laura Maria Cojocaru.

In acceptiunea specialistului, exista 5 emotii principale, foarte daunatoare pentru organismul nostru, care la un moment dat se pot transforma in boli fizice, astfel:

Frica – o ingrijorare simtita in legatura cu un pericol real sau imaginar

“Persoanele care simt frica sunt tensionate, lipsite de curaj, deoarece simt vulnerabilitate interioara, sunt focalizate mai degraba pe asteptarile celorlalti decat pe ale lor, simt ca nu se pot baza aproape pe nimeni si nimic. Frica neprelucrata se manifesta la nivelul stomacului si al rinichilor, zona lombara, uneori si la nivelul gatului daca are legatura cu ceva ce vrem sa spunem pentru ca este important”, considera psihologul Cojocaru, citat de SfatulParintilor.

Neiertarea – apare ca o incapacitate de a merge mai departe, de a intelege ca oamenii sunt supusi ”greselii”

“Persoanele care nu iarta pe cei care le-au facut rau, au in minte faptul ca, daca ii iarta, este ca si cum le-ar accepta si incuraja comportamentul defectuos sau ca raul produs nu se mai poate repara. Nu este vorba nici de acceptarea comportamentului, nici de incurajarea lui, ci de linistea interioara personala, care decurge din eliberarea mintii de imaginea ”raufacatorului”, de atentia acordata propriei sanatati si de directionarea mintii catre cautarea de solutii. Uneori da, un rau produs nu se mai poate repara concret pentru ca nu putem da timpul inapoi, dar putem invata sa ne bucuram de viata in continuare facand lucruri noi. Neiertarea slabeste sistemul imunitar si aduce boala in general in intregul organism si in mod particular, partea afectata este inima”, afirma specialistul.

Furia – o incarcare emotionala spontana izvorata adesea dintr-un sentiment de neputinta de a mai schimba ceva sau de a accepta o situatie de viata

„Persoana furioasa se simte invadata de ceva sau cineva, se opune la anumite constrangeri venite de la o persoana sau situatie, uneori se agata cu disperare de propriile convingeri, gandurile se amesteca, devin confuze. Atunci cand descarcarea emotionala este reprimata sau exagerata, furia se manifesta adesea in planul fizic la nivelul ficatului, in special daca are legatura cu critica celorlalti, deoarece acest organ are rolul de a neutraliza. Se mai poate manifesta la nivelul capului, cefei si picioarelor daca are legatura cu neacceptarea, la nivelul stomacului daca are legatura cu neputinta, la nivelul mijlocului (spate) daca are legatura cu lipsa de flexibilitate sau poate declansa chiar infectii in corp”, declara psihologul Laura Maria Cojocaru.

Nesiguranta – apare atunci cand ne lipsesc certitudinile (real sau imaginar) sau cand ne pierdem increderea in capacitatiile noastre

“Persoanele nesigure (cu incredere scazuta in sine), pun totul sub semnul intrebarii, raman in tipare vechi de comportament si gandire, pentru ca au fost ”testate” de altii, au o capacitate scazuta de discernamant si cauta confirmari de la ceilalti pentru fiecare pas pe care-l fac. Nesiguranta se manifesta in planul fizic la nivelul stomacului, genunchilor, gleznelor, coloanei vertebrale, umerilor, gatului (daca este legata de credinta ca ar putea spune ”prostii”)”, considera specialistul.

Rusinea – declansata de credinta legata ca parerea celorlalti este decisiva pentru a fi validat ca om in toate aspectele vietii

“Cei care traiesc sentimente de rusine simt ca ceilalti ii judeca, ca nu sunt suficient de buni, puternici, inteligenti, informati, etc. Prin aceasta atitudine ei pun pur si simplu puterea lor interioara in mainile celorlalti. Rusinea afecteaza pielea, stomacul, picioarele sau coloana vertebrala”, declara psihologul Laura Maria Cojocaru.

