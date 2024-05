"Daca el, PSD-ul, a omorat jocurile de noroc. A dat afara pacanele din sate, de la oameni, nu-stiu-ce, si de saptamana viitoare nu o sa mai fie pacanele in sate, si azi: BUM! S-au razgandit si au zis ca peste un an. Deci azi a iesit public. A dat ONJN-ul comunicat ca <<Stati asa, ca nu-i asa. Ca PSD-ul nu a scos nicio pacanea din niciun sat. Ca peste un an de zile o sa scoate pacanele din sat>>.

Tu in momentul in care i-ai dat autorizatia si ala ti-a platit nu poti sa zici ca ii scoti pacaneaua din birt, de la tara, din moment ce ala ti-a dat banii inainte.

Sunt sute, mii de site-uri din astea la negru. Deci au mintit la modul ordinar populatia si presa si au prostit si pe aialalti din Parlament sa ridice mana", a declarat Sorin Constantinescu, intr-un podcast.