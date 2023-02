Reporter: Bună ziua! Este casa lui Andrew Tate? Eu sunt Matt.

Bodyguard: Salut! Așteptați câteva momente pentru a avea o confirmare de la domnul Tate.

Reporter: Ok, vă rog să mă anunțați când sunt primit. Mulțumesc!



Reporter: Salut! Mă bucur să te văd! Acest loc este uriaș!

Andrew Tate: Da, pot să îți fac un tur rapid. Pot să-ți arăt o bună parte din el, dar nu prea multe pentru că este interzis accesul celor din afară. Dar pot să-ți arăt o parte. G, vino și mușcă. Arată cât de fioros ești.

R: Este nivelul normal de securitate pe care îl ai pentru casa ta în fiecare zi sau este doar pentru noi?

A.T: Este nivelul normal de securitate din fiecare zi. Sunt pregătit pentru orice. E mai bine să fii paranoic. Îmi plac mult mașinile. Ușa asta duce la... nu te pot duce acolo, acolo e un spațiu secret! Nici acolo sus nu te pot duce, e tot spațiu secret.

Știi că dacă mergi în zone interzise, sistemul de securitate te va intercepta. Când zic secretă, îți zic ca să nu provoci.



Un televizor la care nu mă uit niciodată, curele pentru titlul mondial, am fost de 4 ori campion mondial la kickboxing.

R: Ce este acest tablou de aici?

A.T: Aici e fratele meu.

R: Cine mai locuiește aici, doar tu?

A.T: Nu, locuiesc aici cu fratele meu. Cred că atingi cea mai bună versiune a ta dacă locuiești cu alți bărbați competitivi. Nu am prieteni ratați. Îmi place să stau cu oameni și să discutăm despre cum putem face bani din conflictul din Ucraina, asta îmi face plăcere. Nu vreau să vorbesc despre TV.



R: Interesant. Bună! Scuze că te întrerup. Eu sunt Matt.

Fata: Bună, eu sunt Georgia!

R: Mă bucur să te cunosc. Ce faci?

Fata: Muncesc.

A.T: Muncește!



R: Femeia cu care încercam să vorbesc, Georgiana Naghel, va fi arestată, ulterior. Ea va fi acuzată că a asistat la o operațiune de trafic de persoane. Lucru pe care ea îl neagă.



R: Salut! Ce mai faceți? Ce fac oamenii ăștia?

A.T.: Cuceresc lumea, prietene.

R: Prin ce moduri?

A.T: Dețin Hustler`s University care este în prezent cea mai mare platformă educațională din lume. Am crescut extrem de rapid. Avem 110.000 de studenți într-un an.



R: Pentru 49 de dolari pe lună, Universitatea online condusă de Andrew Tate promite să învețe milioanele de adepți secretele moderne ale îmbogățitii, de la tranzacții cripto, la dropshipping.



A.T.: Nu este mare lucru, doar cea mai mare școală din istorie.

R: Aceasta este o sabie ascuțită sau este doar de decor?

A.T: Am făcut un „Tate speech” despre motivul pentru care am această sabie. „Tate speech” este canalul meu de Youtube. Am vorbit despre cum problema numărul 1 a omenirii este că nu se plimbă destui bărbați prin case cu săbiile.



R: Asta e o întrebare, desigur.



A.T: Dacă mai mulți bărbați s-ar plimba prin casele lor cu săbii, multe dintre probleme lumii ar putea fi rezolvate, s-ar extrapola. Spre exemplu: femeia intră în panică pentru că vede ceva la televizor, iar bărbatul vine acasă. Ea zice: haide, haide, poartă mască! Dacă bărbatul are o sabie, iar ea îi zice să poarte mască, el va zice: sunt curajos, nu am nevoie de mască. Eu comand.



Este doar un simbol al puterii. Ai sabia, soția ta începe să vorbească, iar tu spui: taci! Eu decid ce fac! Liniște! Du-te și gătește!