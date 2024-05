"În primul rând este o decizie mult mai amplă şi o decizie pe care o luăm în CSAT. Conform Constituţiei, comandantul suprem al Armatei este preşedintele României. Din discuţiile preliminare avute cu ministrul Apărării, din punctul de vedere al MApN nu se impune acest lucru (n.red. cedarea unui sistem Patriot Ucrainei)", a declarat Marcel Ciolacu pentru o televiziune de știri.

Joe Biden, preşedintele SUA, l-a întrebat pe Klaus Iohannis dacă România poate ajuta Ucraina cu un Sistem de apărare anti-aeriană Patriot. "Am spus ca sunt deschis. Va trebui sa discut eu acasa in CSAT sa vedem ce putem sa oferim si ce putem sa primim in schimb. Este inacceptabil sa ramana Romania fara aparare anti-aeriana", a declarat Klaus Iohannis. România a achiziționat șapte sisteme Patriot. Patru dintre ele au fost livrate. Unul singur este operațional. Celelalte trei, vor fi funcţionale cel mai devreme la sfârşitul anului viitor. Un sistem anti-aerian costă peste un miliard de dolari. Iar o singură rachetă, ajunge la patru milioane de dolari. Recent, România a semnat un contract pentru cumpărarea a 200 de rachete de tip PAC-2 cu 1,1 miliarde de dolari. Președintele României a declarat că, dacă vom dona un sistem Patriot Ucrainei, nu va fi cel care este deja operațional.