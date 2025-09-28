Autoritățile propun includerea a 35 de afecțiuni medicale care vor descalifica cetățenii cu aptitudini limitate pentru serviciul militar. Printre acestea se numără diabetul de toate tipurile, hipertensiunea, astmul bronșic, tulburările mentale, epilepsia, HIV, tuberculoza și prezența unor corpuri străine în cavitatea craniană sau în țesutul cerebral, scrie MoscowTimes.

Extinderea listei față de precedentul ordin

Comparativ cu ordinul Ministerului Apărării din septembrie 2023, semnat de fostul ministru Serghei Șoigu, lista bolilor a crescut de la 26 la 35 de afecțiuni. Noua versiune include malformații congenitale, o gamă extinsă de boli cardiovasculare, consecințe ale fracturilor toracice și ale membrelor, deformări ale mâinilor și picioarelor, patologii oculare și maxilofaciale, pierderi de auz și tulburări vestibulare.

Impactul asupra recrutării

Cei care se încadrează în aceste criterii medicale nu vor putea semna contracte cu forțele armate, ceea ce schimbă substanțial politica de selecție a personalului militar rus. Documentul este acum în faza de consultare publică, urmând ca autoritățile să primească observații și sugestii înainte de adoptarea oficială.

Noi standarde pentru sănătatea militarilor

Propunerea reflectă o atenție sporită asupra sănătății și aptitudinii fizice a recruților, pentru a reduce riscurile în situații de mobilizare și război. Aceasta introduce criterii mai stricte comparativ cu reglementările anterioare și stabilește clar bolile care vor împiedica serviciul activ în armată.

