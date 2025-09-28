Persoanele interesate, fie că provin din rândul civililor, fie că sunt militari, pot depune dosarele până pe 24 octombrie 2025. Cursul se va desfășura la Școala „Burebista” din Vlădeni, județul Brașov, și are o durată de 33 de săptămâni.

Structura și obiectivele cursului

Cursul este destinat formării subofițerilor cu specializarea comando, iar selecția urmărește ocuparea a 40 de locuri. Programul de instruire urmărește să ofere competențe avansate necesare pentru a acționa ca luptător și lider la nivel de grupă. Formarea combină tehnici tactice, pregătire fizică intensă și dezvoltare a calităților de comandă.

Calendarul și condițiile de participare

Perioada cursului este cuprinsă între 19 ianuarie și 4 septembrie 2026. Candidații nu trebuie să depășească vârsta de 45 de ani la finalul programului. După termenul de depunere a dosarelor, se va derula un proces de selecție etapizat, conceput pentru a evalua aptitudinile necesare profesiei militare și adaptabilitatea la mediul operațional.

Desfășurarea selecției

Inițial, admiterea presupune evaluarea la una dintre unitățile militare aflate în subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, raportată la domiciliul candidatului. Această fază include diverse probe menite să verifice capacitatea de adaptare la cerințele profesionale și la mediul de operațiuni, precum și aptitudinile psihologice și fizice.

Probele fizice și standardul cerut

Probele de rezistență fizică solicită parcurgerea unui traseu utilitar-aplicativ de 90 de metri în maximum 1 minut și 50 de secunde. Candidații trebuie să alerge 2.000 de metri în cel mult 10 minute, iar ulterior nivelul de antrenament fizic este evaluat printr-o combinație de tracțiuni, flotări, abdomene și alergare de 3.000 de metri. Testele urmăresc verificarea forței, vitezei, coordonării și a capacității generale de efort.

Evaluări psihologice și situaționale

Pe lângă probele fizice, candidații vor parcurge evaluări psihologice care includ chestionare, teste situaționale și interviuri. Aceste instrumente au rolul de a identifica reziliența mentală, stabilitatea emoțională și aptitudinile de leadership necesare în mediile cu stres operațional ridicat.

Verificări medicale

Evaluarea medicală începe cu un examen inițial la spitalul militar local, urmat de o evaluare specializată la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială din București. Aceste examinări sunt concepute pentru a garanta că participanții îndeplinesc cerințele de sănătate pentru misiuni în condiții solicitante.

Proba de admitere, urmată de 33 de săptămâni intense

Admiterea efectivă presupune verificarea cunoștințelor legislative și confirmarea nivelului de pregătire fizică. Candidații declarați admiși vor parcurge programul integral de pregătire de 33 de săptămâni, menit să îi calibreze pentru rolurile de bază în structurile Forțelor pentru Operații Speciale.

Pregătirea propusă îmbină disciplina militară cu solicitările performanței fizice și cu exercițiile de leadership aplicate. Metodologia urmărește formarea unor subofițeri capabili să planifice și să execute misiuni complexe, precum și să conducă echipe mici în contexte dificile.

Cine poate depune dosarul

La selecție pot participa civili și militari, cu condiția respectării criteriului de vârstă menționat anterior. Depunerea dosarelor se face până pe 24 octombrie 2025, iar procedura ulterioară va include probele descrise, în vederea determinării aptitudinilor fizice, psihologice și medicale.

Importanța competențelor dobândite

Absolvenții cursului vor dobândi abilități tactice, pregătire fizică avansată și competențe de lider la nivel de grupă, necesare pentru integrarea în structurile Forțelor pentru Operații Speciale. Formarea îi pregătește pentru asumarea responsabilităților specifice misiunilor complexe la care participă aceste structuri.

Programul presupune un angajament semnificativ din partea participanților pe durata celor 33 de săptămâni. Ritmul de pregătire, probele fizice și academeice, precum și evaluările periodice sunt elemente standard într-un astfel de parcurs formativ.

