„Armata României a primit noi sisteme radar mobile, care vor îmbunătăți capacitatea de supraveghere și urmărire a activității din Marea Neagră. Echipamentele avansate au fost livrate Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare”, a precizat Ambasada SUA la București într-o postare pe Facebook.

Sprijin direct prin programe americane

Diplomații americani au subliniat că aceste sisteme au fost achiziționate prin programul de finanțare militară externă al Departamentului de Stat. „Noile sisteme, achiziționate prin programul de finanțare militară externă al Departamentului de Stat al SUA, consolidează poziția României la Marea Neagră și reflectă cooperarea solidă în domeniul apărării dintre SUA și România. Prin această modernizare, ambele națiuni devin mai puternice și mai sigure”, se arată în comunicatul ambasadei.

Moscova vorbește despre „isterie” după avertismentele NATO privind doborârea avioanelor rusești

Radarul va vâna și dronele rusești

Noile echipamente vor fi utilizate și pentru detectarea dronelor rusești care pătrund în spațiul aerian românesc.

Pe 13 septembrie autoritățile române au fost nevoite să emită o nouă avertizare RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, avertizând locuitorii asupra riscului ca obiecte provenite din spațiul aerian să cadă în zonă.

În aceeași zi, Forțele Aeriene Române au ridicat de urgență două avioane F-16 de la Baza 86 Fetești pentru a intercepta o dronă rusească ce intrase pe teritoriul României. Aeronavele au urmărit obiectul până când acesta a dispărut de pe radar în zona Chilia Veche. Autoritățile au precizat ulterior că populația nu a fost pusă în pericol și că întreaga situație a fost urmărită în timp real.

Marea Neagră, cimitirul navelor scufundate. Câte s-au adunat sub apă de la începutul războiului din Ucraina