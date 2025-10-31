Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a subliniat pregătirea și angajamentul fotbalului românesc pentru a oferi cele mai bune condiții și pentru a respecta standardele impuse de UEFA.

El a menționat că România are o experiență solidă după organizarea unor evenimente majore, precum tragerile la sorți EURO 2020, Campionatele Europene Under-21 și Under-19, și dorește să construiască un model organizațional de referință pentru cluburile locale, cu accent pe Fotbal - Comunitate - Business - Sustenabilitate.

Candidatura este susținută și de Primăria București și Guvernul României, care au colaborat îndeaproape pentru evenimente precedente. Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar fi un nou capitol important în istoria fotbalului românesc, continuând moștenirea de succes a organizării competițiilor continentale.

„După succesul în organizarea tragerii la sorți a grupelor și a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum și organizarea Campionatelor Europene Under-21 și Under-19, FRF dorește să continue să promoveze România ca o destinație de top pentru evenimente sportive majore.

Partenerii Federației Române de Fotbal în acest proiect vor fi Primăria București și Guvernul României. Colaborarea strânsă la precedentele evenimente fotbalistice majore organizate la București garantează capacitatea de a furniza o experiență memorabilă pentru toți participanții la un astfel de eveniment pe Arena Națională.

România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, în jurul perspectivei Fotbal - Comunitate - Business - Sustenabilitate.

Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, a spus Răzvan Burleanu.

De menționat faptul că orașele gazdă pentru finalele din 2026 și 2027 sunt deja cunoscute, fiind Istanbul și Frankfurt, iar România își propune să intre în acest circuit important al fotbalului european.