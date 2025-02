Cu un apel la mobilizare, el a subliniat că este momentul ca toți cei care cred în libertate și demnitate să se unească, pentru a demonstra că nimic nu poate destrăma unitatea națională.

„Dragii mei, buna seara,

Va multumesc pentru toata sustinerea. In aceste clipe, in aceste zile, se vede mai mult ca oricand ce inseamna familia. Cand vezi ca toti cei dragi iti sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. S-a vazut cat de unita si de frumoasa este marea noastra familie romaneasca. Ce Dumnezeu a unit in sufletele noastre niciun om, si cu atat mai putin niciun sistem nu va putea dezbina.

Nimeni si nimic nu ne va mai putea desparti. Suntem uniti unii pentru altii si toti pentru libertate. Sambata aceasta de la ora 2 dupa amiaza, va astept la Piata Universitatii la cel mai important moment al unirii noastre ca o mare familie. De acolo, vom merge spre Piata Victoriei, unde ajungem in jurul orei 3 dupa amiaza. De data asta, am o rugaminte aparte: Sa fim toti. Sa ne unim toti cei care credem in bine, in libertate si intr-un viitor demn pentru Romania, casa noastra, si pentru familia noastra.

Va astept sa imi fiti alaturi in vederea sustinerii la presedintia Romaniei, sambata, de la ora 2 dupa amiaza in Piata Universitatii. Voi fi acolo prezent, alaturi de voi. Suntem impreuna. Sa dovedim tuturor ca nimeni si nimic nu ne va mai putea frange vreodata spiritul democratic, spiritul libertatii.

Odata ce am simtit gustul libertatii nu mai vrem sa acceptam vreodata tirania pe care sistemul vrea sa ne-o impuna ca pe o stare de fapt. Suntem liberi si asa vom ramane. Cu steagurile sus, unii cu altii si noi toti cu Dumnezeu, in pace si armonie, vom dovedi celor care inca mai au un semn de indoiala ca doar noi suntem poporul, noi suntem viitorul, noi suntem Romania.

Va multumesc”

