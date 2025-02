"Tocmai am terminat un interviu cu Călin – prima sa declarație publică de la arestarea sa șocantă și nedreaptă. Acesta este un om care ar trebui să-și conducă țara, dar, în schimb, a fost redus la tăcere de un sistem care pare hotărât să zdrobească democrația mai degrabă decât să o susțină. Ceea ce s-a întâmplat ieri nu a fost doar un atac asupra unui om, ci a fost un atac la adresa voinței poporului, la justiție și la temelia viitorului României. Lupta pentru adevăr este mai urgentă ca niciodată" a scris Nawfal.

Fragment din interviu

Călin Georgescu: Chiar discutam cu dumneavoastră în timp ce am fost la doctor din cauza problemelor la genunchi. Totul era liniștit. Am plecat de la clinica de recuperare după 20-30 de minute, eram în trafic pentru următoarea întâlnire. Apropo, eram chiar în drum spre semnarea dosarului pentru depunerea candidaturii la noile alegerile prezidențiale.

În următoarele 5 minute, polițiștii, procurorii, toate forțele de ordine, m-au înconjurat, au oprit mașina, au verificat șoferul și apoi au venit la mine și mi-au spus că au un ordin judecătoresc prin care sunt reținut și trebuie să îi însoțesc. Le-am răspuns că este o execuție, ei au spus că „da”, moment în care le-am spus că nu răspund la absolut nimic înainte să mă consult cu avocatul. Am vorbit cu avocatul meu, mi-a spus să merg cu ei și că va veni imediat și el.

Așa că m-au băgat în mașina lor, am lăsat mașina mea acolo, iar cu autoturismul autorităților am plecat la parchet, unde am petrecut aproape 5-6 ore. Cel mai interesant este că atunci când am ajuns acolo erau foarte mulți jurnaliști și câțiva români. Iar când eram în birou în discuții se auzea mulțimea, erau probabil sute, care au venit imediat la Parchet.

🚨🇷🇴 BREAKING EXCLUSIVE: CALIN GEORGESCU SPEAKS AFTER ARREST



Just finished an urgent interview with Călin—his first public statement since his shocking and unjust arrest.



This is a man who should be leading his country, yet instead, he’s been silenced by a system that seems… https://t.co/dkciJHVHZs pic.twitter.com/rOafZQSNNM