ANUNȚ de ultimă oră al lui Nelu Tătaru. Mai mult de 50% din cazurile de COVID-19 din România provin din Diaspora

Nelu Tătaru: „Medicii care au intrat în contact cu a șasea victimă sunt testați în perioada următoare. Pentru cei de la terapie intensivă, ne putem aștepta și la decese, mai ales cei peste 65 de ani. La Spitalul Județean din Suceava nu se mai fac internări, cadrele medicale sunt internate, pacienții merg la izolare la domiciliu. Avem cam 50 de cazuri la Suceava. Se închide spitalul județean de la Suceava. Cazurile de la Suceava vor fi mutate la Rădăuți, Botoșani, Pașcani, iar cele mai grave la Iași.

COVID-19 în Romania, situația medicilor de la Gerota și Suceava

La cazul Gerota, am avut peste 40 de cadre medicale infectate, la Suceava avem 50 de contacți. Focarele de la Gerota, Hunedoara si Suceava încercăm să le controlăm. Un medic infectat stă internat. Deocamdata facem față, medicii rămân în spital. În stadiul patru, medicii asimptomatici vor lucra. Nu avem cazuri similare cu Suceava, dar luăm masuri de precautie.

Cazurile venite din străinătate

Aducem echipamente de protecție de peste tot: China, Coreea de Sud, Europa. Avem rugămintea de a primi informații oportune cu stocurile din spitale. E un moment greu, prin care nu am mai trecut. Nu trebuie să intrăm în panică. Mâine voi fi la Suceava pentru a gestiona situația de acolo. Am primit un milion de măști, mai primim 200.000 de teste COVID-19. Vrem să fim capabili pentru o prognoză pentru două luni. Am primit de la Guvern 42 de milioane de lei, pentru minister.

Peste 50% din cazuri sunt din cei veniți din exterior. Acum suntem și noi o zonă galbenă. Așteptăm focarul în preajma sărăbătorilor pascale, mai precis la două săptămâni după Paște. Izolarea e foarte importantă. Sunt 14 zile pe care să le dăm din viață pentru un viitor mai bun. ”