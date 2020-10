Anunț DE ULTIMĂ ORĂ al Agenției Europene a Medicamentului legat de vaccinul anti-COVID-19

''Este foarte dificil, aproape imposibil să avem vaccinul pentru anul 2020. Dacă totul merge bine, în primele luni ale anului 2021 am putea avea trei vaccinuri aprobate de EMA'', a afirmat Rasi, într-o declaraţie acordată postului de ştiri Skytg24.



Potrivit acestuia, cu dozele aşteptate pentru primăvara lui 2021 se va iniţia vaccinarea pentru categoriile de risc.



Guido Rasi atrage însă atenția că ''sosirea vaccinului va fi începutul sfârşitului pandemiei, nu sfârşitul'' şi ''numai după un an de când vaccinul va fi disponibil vom vedea pandemia reducându-se în mod semnificativ''.



EMA evaluează, în prezent, vaccinurile experimentale dezvoltate de companiile Pfizer, AstraZeneca şi Moderna pentru a grăbi autorizarea lor dacă testele clinice le vor dovedi eficacitatea şi siguranţa.



În ceea ce privește tratamentele şi medicamentele pentru COVID-19, directorul EMA susține că ''există cel puţin două sau trei medicamente ori scheme de tratament care cu siguranţă sunt eficiente, precum administrarea cortizonului la momentul potrivit, nici prea devreme şi nici prea târziu, sau anticoagulantele''.



În plus, mai spune acesta, ''acum este foarte accesibilă posibilitatea începerii folosirii anticorpilor monoclonali'', tratament de care a beneficiat de curând și preşedintele american Donald Trump.