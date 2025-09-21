Antrenor de performanță cunoscut, autor de bestselleruri și expert în alergare la nivel olimpic, Magness împărtășește în podcastul mindbodygreen ideile sale despre cum putem îmbină excelență cu sentimentul de împlinire personală – fără să ajungem la epuizare.

În nouă să carte, Win the Inside Game: How to Move from Surviving to Thriving, and Free Yourself Up to Perform, el propune o schemă clară pentru a obține succes pe termen lung într-o lume tot mai solicitantă.

Magness spune că modul în care ni s-a prezentat drumul către excelență până acum este greșit. În loc să punem accent doar pe realizări, sacrificii și aprobarea celor din jur, el arată cum putem găsi un echilibru între ambiție, liniște interioară, conexiuni autentice și valori personale. Bazându-se pe experiență să vastă, oferă un ghid practic în trei pași prin care ne putem alinia valorile, acțiunile și relațiile astfel încât să atingem un succes care se simte autentic.

Specialistul face chiar o paralelă cu gândirea lui Adam Smith, considerat „părintele” capitalismului modern, care avertiza că succesul obținut fără echilibru și mulțumire interioară aduce, de fapt, nefericire. Mesajul lui Magness este clar: viață nu înseamnă doar medalii și aplauze, ci și bucuria de a parcurge drumul. Destinația e importantă, dar nu ar trebui să ne focusăm doar pe ea, în timp ce uităm să trăim.

Cum găsești echilibrul?

Magness propune un ghid în trei pași pe care îl numește Be, Do, Belong:

Be – să fii conștient de identitatea și valorile tale.

Do – să îți aliniezi acțiunile cu aceste valori.

Belong – să construiești relații autentice și să te conectezi cu oamenii din jur.

Acest cadru simplu ne ajută să trăim mai armonios, să performăm mai bine și, în același timp, să găsim sens și împlinire în ceea ce facem zi de zi.

Be (Fii) – Învață să te cunoști pe ține cu adevărat, dincolo de așteptările societății sau de nevoia de validare din exterior. Atunci când știi cine ești, devii mai puternic și mai rezilient. Dacă nu ai această claritate, riști să fii fragil și să trăiești mereu proiectând o imagine falsă, în loc să fii autentic și împăcat cu ține.

Do (Acționează) – Urmează-ți obiectivele cu intenție și echilibru. Nu îți lega întreagă identitate de o eticheta, cum ar fi „scriitor” sau „alergător”. Magness subliniază că o identitate limitată devine fragilă. În schimb, privește-ți viață că pe un puzzle complex, unde fiecare pasiune și activitate are locul ei și contribuie la cine ești cu adevărat.

Belong (Creează comunitate) – Înconjoară-te de oameni și de medii care te susțin. Ideea de „lup singuratic” este depășită. Studiile arată că suntem construiți să prosperăm în comunitate. Relațiile sănătoase și sentimentul de apartenența ne ajută să facem față mai ușor provocărilor și să creștem armonios.

Superputerea ascunsă a diversificării

Magness pune accent pe cât de important este să ai mai multe surse de sens și împlinire în viață. Poate fi un hobby, o relație frumoasă sau o practică spirituală – toate acestea adaugă echilibru, creativitate și reziliența.

Un exemplu inspirațional pe care îl povestește este despre un atlet de performanță care și-a descoperit pasiunea pentru tricotat. Pauzele în care se dedică acestei activități aparent simple l-au ajutat să se relaxeze, să se încarce de energie și să revină în sport mai motivat, pregătit să câștige.

Acest principiu nu se aplică doar în sport. Succesul nu înseamnă să fii complet consumat de o singură activitate; dimpotrivă, a face un pas înapoi din când în când poate fi cheia pentru a înflori cu adevărat și a-ți atinge adevăratul potențial.

Transformarea stresului din amenințare în provocare

Una dintre cele mai valoroase perspective pe care le oferă Magness este felul în care cei mai performanți oameni își schimbă relația cu stresul. De multe ori credem că sportivii de elită sunt de neclintit și fără frică, dar realitatea este că și ei trăiesc aceleași îndoieli și stări de panică precum oricare dintre noi.

„Îmi amintesc că stăteam în față unora dintre cei mai buni maratoniști din lume și i-am întrebat: «Vi se întâmplă vreodată să va panicați în mijlocul cursei și să simțiți că nu mai puteți ieși din acest blocaj?»”, povestește Magness. „Toate mâinile s-au ridicat.” Chiar și sportivii de cel mai înalt nivel se gândesc, uneori, să renunțe. Diferența este modul în care ei interpretează aceste gânduri.

În loc să vadă stresul că pe un semn sigur al eșecului, ei învață să-l perceapă că pe o provocare – ceva ce merită înfruntat, nu evitat. „Acea expunere îți oferă șansă să înveți cum să navighezi situațiile dificile”, explică el. Este similar cu terapia prin expunere despre care vorbesc psihologii: de fiecare dată când treci printr-un moment de mare presiune și reușești să-l depășești, creierul tău învață că ești capabilă de mai mult decât ai crezut.

Să simți că aparții unei comunități te face mai reziliența

Magness subliniază că sentimentul autentic de conexiune și apartenența nu este doar „un bonus”, ci o parte esențială a rezilienței.

El amintește un studiu impresionant: atunci când participanții erau puși într-un aparat RMN și expuși la ceva de care se temeau profund – cum ar fi un șarpe sau un păianjen – zonele din creier responsabile de frică se activau intens. Însă, în momentul în care țineau de mâna pe cineva drag, aceste reacții de frică se reduceau la jumătate.

Apartenența nu înseamnă să te dizolvi orbește într-un grup sau să adopți valorile altora fără să le gândești. Din contra, Magness avertizează asupra riscului de a-ți pierde identitatea în „gândirea de turmă”. Adevărată apartenența înseamnă conexiuni reale și sănătoase – cu oameni care îți susțin creșterea, care te văd așa cum ești și care îți oferă sprijin emoțional atunci când treci prin momente grele.

SURSA