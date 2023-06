Andrew Tate a dat primul său interviu în presa internațională de la eliberarea sa din închisoare, la sfârșitul lunii aprilie acest an, și plasarea în arest la domiciliul său din Pipera.

Milionarul acuzat de trafic de persoane a negat că ar fi alimentat cultura misoginismului și și-a apărat reputația în fața acuzațiilor dure primite din partea reporterului. Mai mult decât atât, Tate s-a recomandat drept o... „forță a binelui”.

Când jurnalista BBC i-a sugerat că declaraţiile controversate i-au adus mulţi bani prin atragerea de adepţi înscriși la un curs plătit despre cum să devii un om de succes, Andrew Tate a respins vehement, pozând în „forța binelui”, acțiunile sale fiind sub „îndrumarea lui Dumnezeu pentru a face lucruri bune”.

Lucy Williamson, jurnalistă BBC: „Există organizații pentru copii în Marea Britanie, organizații anti-viol în Marea Britanie, poliția, care te cataloghează drept cineva care are o influență dăunătoare asupra copiilor și femeilor din Marea Britanie și din alte țări din cauza lucrurilor pe care le spui.”

Andrew Tate: „Este foarte supărător. Iar motivul pentru care este foarte supărător este pentru că știu că nu este adevărat. Sunt cu adevărat o persoană bună. Cred că impactul meu asupra lumii este pozitiv.

Eu sunt cu adevărat o forţă a binelui în lume. Poate că nu înţelegeţi asta încă, dar veți realiza în cele din urmă. Şi cred cu adevărat că acţionez sub îndrumarea lui Dumnezeu pentru a face lucruri bune şi vreau să fac lumea un loc mai bun.”

Andrew Tate a respins și mărturiile femeilor implicate în ancheta actuală care îl acuză de viol și exploatare sexuală și a descris o altă femeie, intervievată anonim de BBC la începutul acestui an, ca fiind „imaginară”. El a spus că „Sophie” este inventată de BBC și i-a repetat de nenumărate ori jurnalistei că „greșește” și că el știe mai multe detalii din anchetă decât ea. Mai mult, Tate i-a replicat că acuzațiile privind atragerea fetelor și exploatarea lor sexuală ulterioară sunt doar „niște chestii pe care le-ai găsit pe internet”.

În timpul interviului, care a durat peste jumătate de oră, Andrew Tate a spus în repetate rânduri că notițele jurnalistei BBC de pe care aceasta cita acuzațiile de care este învinuit că sunt "fiţuici", ce "spun lucruri prosteşti". Mai mult, i-a recomandat jurnalistei "să facă nişte cercetări".





Despre cazurile de violență în școli, de hărțuire a fetelor și profesoarelor, declanșate de îndemnurile propagate, de care-l acuză mai multe organizații, Andrew Tate a respins din nou categoric aceste afirmații.

„Niciodată, niciodată, nu am încurajat un elev să atace un profesor, bărbat sau femeie, niciodată. Sunt împotriva fiecărei probleme din societatea modernă”, a replicat Tate, acuzând că declarațiile sale ar fi fost scoase di n context.

Neîncrezător în mass-media, Andrew Tate a anunțat imediat după interviul luat de jurnalista BBC la casa sa din Pipera că va pune și el varianta „dezinfectată” a întrebărilor puse. Milionarul britanic a filmat și el interviul BBC cu propria sa echipă de cameramani. Ceea ce a și făcut în noaptea de joi spre vineri, la puțin timp de la încheierea interviului luat de echipa BBC.

„Deşi BBC i-a prezentat subiectele de discuţie înainte de interviu, din politeţe, în conformitate cu orientările editoriale ale postului, "nu am convenit în prealabil asupra întrebărilor pe care urma să le punem şi am fost conştienţi de faptul că interviul nostru urma să fie o discuţie amplă şi dinamică, cu întrebări provocatoare.

Înainte ca noi să părăsim clădirea, dl. Tate a postat un mesaj pe reţelele sociale în care promitea că va publica propria versiune a interviului, ceea ce a şi făcut la scurt timp după aceea", a precizat jurnalista Lucy Williamson.

„Ei NU vor să vedeți acest clip.

Nu ai încredere niciodată în mass-media.

Nu încercați niciodată să-i atrageți în cursă pe Tate”, a comentat A. Tate pe Twitter.

The mainstream media which vilify me BEG me for interviews under the guise of “balanced” journalism. The Matrix is DESPERATE. These are the full interviews they\"ll never show you: https://t.co/YssdKywoFl pic.twitter.com/XAe2Igh1Gb

În imaginile postate pe contul său de Twitter, Tate invocă nervozitatea de care ar fi dat dovadă jurnalista BBC pe toată durata interviului.

„Spune ce vrei despre Andrew Tate, dar asta e o nebunie. A fost furioasă tot interviul, tot ceea ce face Tate este să le spună negrilor să facă flotări și să se îmbogățească. (...) Am văzut reporteri BBC mai drăguți cu dictatorii”, a comentat un fan a lui A. Tate pe Twitter.

Întrebat dacă crede într-adevăr că este cel mai influent bărbat în rândul fanilor de pe Facebook, Andrew Tate răspunde că este „cea mai competentă persoană de pe planetă”, referindu-se la „învățăturile despre interacțiunile cu femeile”.

Say what you want about Andrew Tate but this is insane



She was furious the whole interview, all Tate does is tell niggas to do push ups and get rich



I’ve seen BBC reporters being nicer to Dictators pic.twitter.com/pSIesHcNI6