"Noi nu vrem la tine. Oamenii ne-au mintit ca ne duc la tati, dar la tine ne duceau...La tine nu ne simtim in siguranta. Oamenii astia sa il contacteze pe tati sa mergem la el", a spus fata cea mare, intr-un mesaj publicat intr-un videoclip.



Filmarea cu cei trei copii a fost postată pe internet după câteva ore bune de când a fost sesizată dispariția copiilor.



Cei mici erau în grija bonei în momentul dispariției. Cu toate că filmarea cu cei 3 copii a apărut în spațiul public, nimeni nu știe unde se află exact cei mici, iar autoritățile îi caută cu ajutorul jandarmilor și a mai multor câini de urmă.

Tatăl minorilor se numește Adrian Marțian și se află de mai mult timp într-un adevărat război cu soția sa, Roxana. Cei doi s-au certat monstru pe custodia copiilor. Culmea este că în urma unor procese în instanță, niciunul dintre cei doi părinți nu a mai primit custodia. În plus, tatălui i s-a interzis să se apropie de fiii săi la o distanță mai mică de 150 de metri.



Povestea cuplului seamănă izbitor cu scenariul unui film. Ruptura dintre cei doi a avut loc după ce Adrian Marțian și-a acuzat soția că este alcoolică și îi terorizează pe copii. La un moment dat, a povestit bărbatul, femeia le-a tăiat copiilor părul cu un cuțit. Cei mici ar fi avut coșmaruri cu mama lor, motiv pentru care au fost duși la psiholog. Și mai halucinant este că Roxana Marțian ar fi încercat să își ia viața în repetate rânduri. Una dintre fetițe ar fi fost martoră la o astfel de scenă.



Cutremurător: mama copiilor ar fi încercat să se sinucidă, dar și să își ucidă soțul



"Bea, lua pastile cu whiskey. A vrut să se sinucidă. Am prins-o cu funia în gât. Fetița a văzut tot. În Spania s-a întâmplat. A avut patru tentative de suicid. A vrut să se arunce sub tren, femeia are probleme. Mi-a spart o locuință din Spania de unde a furat tot ce a găsit. Sunt patru dosare penale deschise pe numele ei", a declarat Adrian Marțian.



De altfel, a povestit milionarul, fosta soție ar fi încercat să îl otrăvească.



"Așa spun copiii: „Tati, mami a vrut să ți pună cianură în mâncare”. Am și declarația omului căruia ea i-a dat un plic cu un praf. Am toate dovezile", se mai arată în declarațiile lui Marțian.

"Consuma foarte mult alcool, cu tot felul de pastile, veneau tot felul de prieteni de-ai ei în casă", a povestit bărbatul.



Cel mai recent incident în care a fost implicată mama copiilor a avut loc în urmă cu șase săptămâni. Cu ajutorul unui bărbat, care culmea, este fiul milionarului dintr-o relație anterioară, femeia ar fi supravegheat o rulotă a afaceristului Adrian Marțian cu ajutorul unei drone. Milionarul și-ar fi instalat rulota în apropiere de casa unde locuiau copiii săi, pentru a fi aproape de ei.