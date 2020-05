Anchetă după petrecerea COVID a cadrelor medicale infectate de la Spitalul județean din Botoșani

Imaginile cu cele șapte cadre medicale au fost postate vineri pe reţelele de socializare, relatează realitateadesuceava.net.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani s-au autosesizat. Ancheta se desfăşoară in rem, iar cadrele medicale urmează să fie audiate.

„Ne-am sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, urmează să facem cercetări, urmând ca in functie de rezultat să dispunem masuri potrivit prevederilro legale. Niciuna dintre persoane nu este pusa sub invinuire, urmeaza sa stabilim daca aceste persoane au respectat regulile de spitalizare și de prevenire a răspândirii bolilor infecto- contagioase”, a anunțat purtătorul de cuvânt IPJ Botoșani, Delia Neniscu, la Realitatea PLUS.

A fost demarată și o anchetă internă la Spitalul de Boli Infecțioase.

„Principala problema sesizata de politisti a fost faptul ca nu au respectat distanta, adunandu-se șapte persoane intr-o incapere. Este in desfasurare o ancheta a DSP-ului si a spitalului judetean”, a precizat prefectul județului Botoșani, Dan Nechifor, la Realitatea Plus.