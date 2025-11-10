Într-un comunicat, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a transmis că, în urma tragicului incident, „conducerea Poliției Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, împreună cu o echipă de polițiști din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări cu privire la gestionarea situației de către polițiști, anterior comiterii infracțiunii de omor calificat.”

Echipa de verificare este formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Unității Centrale de Analiză a Informațiilor. În funcție de cele constatate, se vor lua măsurile legale care se impun.

Duminică, o mamă cu trei copii a fost ucisă de soț, chiar dacă avea ordin de protecție împotriva lui. Atenție, urmează informații care pot afecta emoțional inclusiv minorii. Totul s-a întâmplat în Teleorman, iar femeia a fost înjunghiată în plină stradă. Bărbatul a atacat-o, deși aceasta ținea în brațe copilul cel mic, în vârstă de trei ani.

Chiar de ziua ei onomastică, în fața bisericii din localitatea Beciu, în timp ce își ținea băiețelul de trei ani în brațe, Mihaela a fost înjunghiată cu sălbăticie de peste 15 ori chiar de soțul său. Femeia avea inclusiv ordin de protecție față de bărbat.

Imediat după crimă, bărbatul a fugit și a încercat să-și pună capăt zilelor. Criminalul a ajuns la spital, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire.