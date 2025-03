Anca Alexandrescu a precizat că jignirile nu doar că afectează imaginea lui Becali, dar și a instituției parlamentului, având în vedere că acesta este un reprezentant al poporului.

„Este stilul domnului Becali care acum în disperare de cauză că și-a pierdut locul important de la AUR atacă și jignește pe toată lumea. Este jenant pentru domnia sa, un om care toată ziua era cu Dumnezeu în gură și credincios, toată ziua la biserică. Spunea cum ține el post, cum se duce pe muntele Athos, cum i-a spus preotul să nu mai facă politică pentru că e foarte mult rău și multă răutate în politică.

Domnia sa nu se dezminte, m-a jignit și pe mine, a jignit-o și pe doamna Ingrid Mocanu. Este comportamentul care îl caracterizează până la urmă. Văd că împreună cu o anumită televiziune și-au făcut un scop din a mă denigra pe mine, pe George Simion, postul Realitatea, spune minciuni. Este inadmisibil ca un personaj de acest tip care deține și o importantă echipă de fotbal dar este și parlamentar al României să se poarte în acest fel.

Dar este un comportament cu care ne-am obișnuit la domnul Becali. Aduceți-vă aminte când a fost europarlamentar ce circ făcea în Parlamentul European. Domnia sa se supără că este numit cioban? Păi cu asta s-a lăudat domnul Becali ani de zile, că așa și-a câștigat banii. Sigur, dacă îl luăm la bani mărunți pe domnul Becali, o să vedem cum a făcut bănuții, împreună cu domnul Hrebenciuc, cu terenurile de la MApN, banii pe care i-a primit de la ANRP.

Noi o să continuăm pe acest drum al dezvăluirilor, al lucrurilor documentate, cu probe, nu cu jigniri, și cu un comportament josnic, așa cum promovează domnia sa și alte televiziuni. De altfel, s-a și văzut în audiența de aseară că românii sunt interesați de lucrurile reale, de abuzurile care se întâmplă în România și de pierderea democrației, pentru că despre asta vorbim astăzi.

Suntem într-un moment de cumpănă, este totul sau nimic pentru România astăzi. Am văzut aseară ce abuzuri se pot petrece în România, între timp am aflat și cine este personajul care l-a umilit public în fața presei Bogdan Peșchir. Indiferent ce ar fi făcut persoana respectivă, are dreptul la prezumția de nevinovăție până la ultima instanță, dar asta este România în care trăim.

Dacă un personaj care este membru în atâtea comisii la parlament se comportă în acest fel, eu cred că ar trebui inclusiv parlamentul să ia decizii împotriva unor astfel de persoane, chiar dacă are imunitate în privința declarațiilor politice, jignirile nu reprezintă declarații politice, și eu cer public conducerii parlamentului să ia atitudine vizavi de comportamentul acestui membru al parlamentului. Justiția și-a spus cuvântul odată în fața domnului Becali, a și făcut pușcărie dar se pare că nu a ajutat la nimic. Dacă domnia sa asta a înțeles după ce a spus că a făcut penitenta în pușcărie, și că a înțeles ce i s-a întâmplat și că nu va mai face și că nu se va mai comporta așa, este foarte clar că acum în postul Paștelui ne arată Dumnezeu, că el e cu Dumnezeu, nu, cine este cu adevărat om bun și cine este cu cel rău, ca să nu pronunț alte cuvinte”, a spus Anca Alexandrescu.

