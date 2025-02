"Sunt in drum spre Piata Constitutiei. E un strigăt al oamenilor care au acumulat de 35 de ani frustrari si nemultumiri. Nu e vorba despre Calin Georgescu, ci despre intreaga clasa politica care ne-a dezamagit, care continua sa sfideze romanii. Vin cu aceleasi emotii ca in fiecare seara in platoul Culisele Statului Paralel. Merg pentru ca vreau sa-i vad pe oameni in ochi. Sunt oameni care de la inceputul luptei mi-au scris, au tot felul de probleme. Oamenii vin sa-si strige saracia. Vor ca cineva sa-i bage in seama, sa le faca dreptate.

Calin Georgescu e singurul om care s-a dus in mijlocul cetatenilor, a incercat sa gaseasca solutii uitandu-se in afara granitelor tarii. De la Washington nu e un mesaj impotriva Romaniei, ci impotriva unei clase politice care a confiscat tara pe persoana fizica.

A venit momentul ca puterea sa se mute la oameni. Voi avea la mine si un pix albastru pentru ca acolo se vor aduna semnaturi pentru candidatura lui Calin Georgescu. Normal ar fi sa se organizeze turul 2, asta spune Constitutia, bunul simt. Sunt disperati, vor sa-si stearga urmele. Oamenii vor face ca de data asta schimbarea sa fie extrem de profunda. De data asta, puterea va fi la popor", a spus Anca Alexandrescu, intr-o interventie la Realitatea PLUS.