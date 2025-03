”Domnul Becali, știți cum e: Gura bate....și mai departe puncte, puncte, pentru că suntem în Postul Paștelui. Se pare că pentru domnul Becali nu mai contează postul. De unde era toată ziua cu biserica și cu Dumnezeu, văd că acum toată ziua este cu jigniri, înjurături, minciuni și afirmații defăimătoare la adresa tuturor celor care nu stau drepți în fața domniei sale.

Pe mine nu mă miră pentru că domnul Becali este produsul domnului Viorel Hrebenciuc, domnul Becali a fost introdus în politică de Viorel Hrebenciuc și cu ajutorul lui a făcut un partid, tocmai pentru a fi balama și a face niște jocuri politice, dar de asta probabil se va ocupa presa.

Ceea ce spuneți voi și afirmațiile pe care le-a făcut George Simion sunt extrem de grave. Eu am fost, și dacă vă aduceți aminte, am relatat de la Pechea despre ce a făcut AUR acolo, și chiar am fost la tabăra constuită de AUR acolo, și am făcut nenumărate live-uri de acolo. Știu că la momentul acela domnul Becali promisese niște bani, nu știu dacă i-a dat sau nu. Eu auzisem că doar s-a lăudat. Acum, dacă domnia sa s-a lăudat cred că instituțiile statului român, adică DNA-ul și ANI ar trebui să se autosesizeze pentru că domnia sa avea obligația obligația legală să declare în declarația de avere, în afară de acel împrumut legal despre care a vorbit domnul Simion și despre care s-a știut public că a dat acei bani împrumut la partid, trebuia să îi declare în declarația de avere.

Dacă nu s-au dus l-a partid cum spune domnul Simion și nu cred că ar avea vreun interes domnul Simion să mintă, unde s-au dus banii? Dacă a dat banii la negru instituțiile statului trebuie să vadă de unde a avut domnul Gigi Becali 700 de mii de euro și cum i-a dat, cu acte, fără acte. Eu cred că toate instituțiile statului astăzi trebuie să se autosesizeze și să îl cheme pe domnul Becali să îl ia la întrebări.

De altfel, pe mine știți ce mă uimește, pentru că am auzit din nou avalanșa de jigniri și de înjurături atât la adresa mea, cât și la adresa domnului Păcuraru și a întregii redacții, am văzut mesajele pe care le trimite colegilor mei, sub orice critică, minciuni sfruntate, întrebarea mea este următoarea: Dacă domnul Becali mai are toate țiglele pe casă? Pentru că m-am uitat la mesajele pe care mi le dădea în urmă cu o lună, cu două luni, cu trei luni, în care îmi spunea că mă respectă, că suntem extraordinari, că suntem corecți, că cei de la RTV sunt cei care au luat bani de la PSD și fac jocuri, cum discută el cu domnul Hrebenciuc, cum face el anumite jocuri. Deci, nu înțeleg, are dublă personalitate sau necuratul l-a acaparat pe domnul Becali pentru că altă explicație nu găsesc.

Eu mă uit în telefonul meu la mesajele schimbate de domnul Becali cu mine și văd astăzi un alt domn Becali. Eu sper ca domnul Becali să își revină, dar în același timp autoritățile statului să facă lumină pentru că să dai 700 de mii de euro, în campanie electorală, și să nu îi declari eu mă pot gândi că poate fi cumpărare de influență și cumpărare de voturi. Nu de asta este acuzat domnul Călin Georgescu și domnul Bogdan Peșchir? Chiar aseară am discutat despre asta. Păi unde, de ce dubla măsură? Domnul Becali are protecție? De la cine, de la domnul Hrebenciuc și de la gașca, de la cei de la CCR, despre care spunea că le pupă mâinile și picioarele pentru decizia care au dat-o?

Păi eu dacă mă uit la mesajele pe care mi le-a dat în decembrie, îmi spunea că dânsul vrea să se retragă pentru că ce au făcut ăștia pe 6 decembrie, ne arestează pe toți, ne iau pe toți pe sus. Eu am mesajele în telefon, nu le fac publice pentru că sunt un om de caracter. Eu îl sfătuiesc pe domnul Becali să se ducă la duhovnicul său să se spovedească și apoi să meargă la instituțiile statului că dacă nu, înseamnă că are protecție.

Dacă instituțiile statului nu se autosesizează să cerceteze ce se întâmplă cu acești bani, înseamnă că pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Legea se aplică doar pentru cei care deranjează statul paralel. Înțeleg că domnul Becali e al statului paralel dacă nu îl deranjează nimeni”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.