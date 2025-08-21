Conform Ancăi Alexandrescu, strategia postului prieten cu Victor Ponta este să profite de imaginea liderului suveranist pentru a servi propriilor interese politice și financiare. În tot acest joc, numele lui Sebastian Ghiță apare din nou în prim-plan, odată cu dezvăluirile privind afacerile apropiate de administrația Bucureștiului.

„În primul rând pentru că fac aceleași jocuri murdare pe care le-au făcut și la alegerile generale. Atât rolul RTV cât și rolul lui Victor Ponta a fost acela de a-l băga pe Nicușor Dan în turul doi, de a încerca cu ajutorul lui Victor Ponta să-i fure imaginea lui Călin Georgescu. Am mai spus-o, în disperare, Victor Ponta a încercat să ajungă pe toate canalele la familia Georgescu pentru măcar o fotografie, a încercat-o și la întâlnirea cu Donald Trump Junior de la București, nu i-a reușit acest lucru.

Au făcut și niște bănuți, au făcut și niște jocuri, probabil că și acum fac același lucru, tot pentru bani sau jocuri, un lucru este cert: Călin Georgescu a spus categoric, atunci când are ceva de anunțat o anunță el, nu e nevoie să spună RTV sau Victor Ponta. Același joc murdar pe care îl fac în favoarea USR-ului și a celor care sunt la guvernare face RTV, cât și Victor Ponta.

Eu am demonstrat la mine în emisiune ce interese are Sebastian Ghiță fugarul la Primăria Capitalei, una dintre firmele apropiaților săi încasând bani frumoși ilegal, lucru constatat de Curtea de Conturi, din plata parcării. Mai sunt și alte afaceri pe care le fac la București apropiații lui Sebastian Ghiță, de aici acest joc. Este un joc pe care l-au făcut și în campania pentru alegerile generale, creând impresia telespectatorilor, inducându-i în eroare pe telespectatori că ei sunt cu Călin Georgescu, îl susțin pe Georgescu, după ce, vă aduceți aminte, i-au făcut albie de porci atât pe alegătorii lui Călin Georgescu cât și pe George Simion cât și pe cei care au votat cu suveraniștii și mai apoi s-au pus, vezi Doamne, ca și susținători.

Dincolo de faptul că dau aceste fake news-uri, cei de la RTV se duc aproape obsesiv lângă casa lui Călin Georgescu în fiecare weekend, efectiv au terorizat întreg cartierul. Asta este stilul, asta au învățat de la Coldea și Dumbravă, George Maior și cealaltă gașcă, nu se pot împăca cu ideea că vremea lor s-a dus și nu mai pot fi la putere. Asta este de fapt strategia și ușor-ușor sper cât mai mulți români să se lămurească de aceste jocuri mizerabile”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

