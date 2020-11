Ana Birchall, la Realitatea PLUS: „ Se impune o reformă a CCR-ului în regim de urgență”

Ana Birchall: „Se impune o reforma serioasa si a Curtii Constituionale. Noi nu atacam CCR-ul ca institutie, ci anumite persoane de acolo, care nu respecta legea. (…) O alta decizie a CCR a declarat, dupa un an de zile de la sesizare, un articol care era necuonstional. E vorba de articolul referitor la SIIJ. E vorba de dosarele cu Ghita, cu Hrebenciuc, printre altele. Anul trecut am realizat un grup de lucru la Ministerul Justitiei care sa analizeze toate deciziile de la CCR: (…) Deciziile CCR-ului nu fac decat sa submineze increderea oamenilor in justitie. (…) Sunt anumite dosare care au o durata in justitie mult prea lunga. (…) Sunt dosare evidente pe care opinia publica le-a vazut. (…) Vinovatia se hotaraste exclusiv in distanta. (…) Se impune o reforma a CCR-ului in regim de urgenta. (…) Sper ca imediat dupa alegere sa aiba loc aceasta discutie. Legea de functionare a CCR este una organica, se poate modifica usor. (…) Anumite decizii controversate ale CCR-ului au fost luate de obicei la limita, cu 5 voturi la 4. (…) CCR nu e commentator politic, nu trebuie sa isi extinda analiza. (…) CCR este o curte extrajudiciara. ”

Fostul ministru al Justitiei a vorbit si despre fugarii care nu executa pedepsele in acest moment, in tara.

Ana Birchall: „O persoană condamnată trebuie să-și execute pedeapsa, iar prejudiciul trebuie recuperat integral. (...) Statutul celor condamnati la inchisoare plecati din tara este acela de fugar. (...) In august anul trecut am castigat impotriva domnului Popoviciu. El se afla acum in apel, dar va fi adus in tara. (...) In Italia avem mai multi fugari. Ii avem pe Bica, pe Savulescu. (...) Sunt rezidenti acolo. (...) Domnului Savulescu nu i s-a anulat pedeapsa cu inchisoarea in Romania. (...) Devine o noua moda ca spun ca executa pedeapsa in Italia si sa fie de fapt un modus operandi.”