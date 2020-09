Ana Birchall, la Realitatea PLUS: „În procedura de extrădare nu e vorba despre vinovăție”

Ana Birchall: „Sunt așteptări ca fiecare leu furat să fie înapoiat statului roman. (…) Sunt lucruri în care eu cred și nu o să le trădez niciodată. Fiecare fugar trebuie adus în țară și să-și ispășească pedeapsa în țară. (…) Nu sunt lucruri imposibil de realizat, în primul rând avem nevoie de o legislație bine implementată. (…) În Camera Deputaților, din decembrie 2017, este un proiect de lege provind confiscarea averilor extinse. (…) Acest proiect ar putea ajuta la confiscarea prejudiciilor. (…) Prin adoptarea acestui proiect de lege, poți pune punct acestei practici păguboase, prin care unii și-au pitit averile. (…) În procedura de extrădare nu e vorba despre vinovăție. Un exemplu în acest caz este Radu Mazăre. (…) Am avut emoții cu acea procedură de extrădare (…) A trebuit de vineri la prânz până sâmbătă seara să muncim la foc continuu în minister. (…) Am tradus, am legalizat documentele, totul a fost în ordine. (…) Presiunile pe mine atunci au fost din partea borfașilor și a celor certați cu legea. (…) Mi-am asumat personal și am sigilat dosarul. Luni, când am ieșit în conferință de presă, toate documentele erau predate. (…) E vorba de punerea în executare a unei pedepse. (…) Pentru mine nu era vorba de domnul Mazăre, ci de o persoană arestată pe o procedură de extrădare, pe care eu o pun în aplicare. (…)”

Fosta ministră a Justiției și Alexandra Păcuraru au dezbătut și cazul fostului ofițer SRI, Daniel Dragomir, condamnat definitiv pentru trafic de influență și care este dat în urmărire internațională.

Ana Birchall: „Domnul Dragomir și-a pregătit minuțios fuga. Eu am un respect față de toate instituțiile care au grijă de securitatea noastră. (…) Acest domn a făcut de rușine haina militară. (…) Aducerea în țară a oricăror fugari este foarte costisitoare. (…) Dacă nu era președintele Iohannis, noi am fi avut activat articolul 7. (…) Acest articol te lasă fără drept de vot în Uniunea Europeană. (…) Cum există trafic de persoane, și de droguri, probabil că s-a format și o rețea a fugarilor. (…) Cu Popoviciu este doar o chestiune de timp când va fi adus acasă. (…) În toate procedurile pe care le-am avut pe rol în perioada în care am fost ministru, noi am avansat. La unele mai mult, la altele mai puțin. (…) Există și probleme administratrive, strict de procedură. (…) Eu nu am criticat și nu am contestat niciodată o instituție, nici măcar CCR-ul. Dar voi critica oameni din asemenea instituții, chiar și din CCR.”

Fosta ministră a Justiției și-a reiterat poziția privind necesitatea desființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ).

Ana Birchall: „M-ați auzit în toată această perioadă că susțin desființarea SIIJ-ului. (…) S-a indus în opinia publică și a fost o campanie a celor certați cu legea că fără această secție specială cei certați cu legea vor scăpa. (…) SIIJ-ul a avut 417 cazuri, dintre care 415 au fost clasate. (…) Îmi spuneți că am nevoie de o secție specială care să-mi ancheteze un magistrate care a depășit viteza legală? (…) Legea trebuie să fie aceeași pentru toți. Un magistrat care a greșit, trebuie să răspundă. (…) Eu am fost dată atunci afară din Guvern pentru că nu am vrut să promovez celebra Ordonanță 13. (…) Nu o să trădez niciodată un jurământ pe care l-am depus. (…) Trebuie să eliminăm dictatura non-valorilor, să avem și noi meritocrație.”