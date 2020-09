Dorin Iacob, despre planul ultrasecret al Statului paralel: Ghiță și Dragnea ar fi controlat absolut tot dacă Ponta ar fi câștigat alegerile prezidențiale în 2014

„A câștigat Traian Băsescu alegerile (în 2004 - n.red.), dar s-au si transferat în spatele dlui Adrian Năstase în acel grup. (...) Nu cred că Năstase a vrut , cum nici Băsescu nu cred că a vrut, pentru că voia să stăpânească jocurile. Acest grup se transferă și influențează. (...) A apărut dna Monica Macovei (...) cu adevărat un fost procuror, caruia i se potriveste sintagma de procuror comunist, cu o justitie controlata. (...) Adică presedintele avea o forta mai mare, nu era lasata justitia sa-si regleze singura oamenii. În acest context, aceste grupuri de interese cred că și in jurul dlui presedinte Băsescu, care a pus doi tineri Coldea și Kovesi, mult prea tineri, nu au fost formati, nu aveau experienta necesara”, a explicat Dorin Iacob apariția grupurilor de interese, care vor deveni „statul paralel” de mai târziu, în emisiunea „Culisele statului paralel”, luni, la Realitatea PLUS.

Cum s-a născut statul paralel. Ascensiunea lui Sebastian Ghiță, mult mai puternic decât Elena Udrea

„Doamna Elena Udrea era cel mai influent personaj in epoca, desi a fost ministrul Dezvoltării, consilier de stat sau nimic, tot a fost cea mai puternică. Acest gen de de putere imi displace, pentru că nu era normal. Dl Ghita Sebastian a fost mult mai puternic in spatele dlui Ponta decat Elena Udrea in spatele sau alaturi de Băsescu.

Sebastian Ghiță apare in acea perioada ca un om de afaceri foarte activ, rapace, domina piata softului unde se faceau foarte multi bani. Industria IT-ului e o industria-cheie din industria mondiala. Domina și controla discretionar si abuziv alte firme de soft cu adevarat profesioniste. Era abil inteligent, nu l-am sesizat in acea vreme ca fiind altceva decat spun, conlucra si cu Elena Udrea, cu puterea.

Apare o alta preluare de know-how. (...) E un moment in care camarazii din puterea de atunci, Coldea si Kovesi, se desprind. Dar altcineva observa. Sebastian Ghiță, care a invatat din greselile constituirii de putere din jurul unui președinte.

Eram incredintat ca ce vad eu vede si SRI-ul, vad si procurorii. Aveam această convingere, nu trebuia sa sesizez pe cineva, eram foartet convins ca aceste lucururi se fac, se regleaza, dar nu a fost asa, de cele mai multe ori nu a fost asa”, a dezvăluit Dorin Iacob.

Cum s-a rupt Ponta de Coldea

„Vă relatez un episod - alegerile din 2014. (...) L-am apreciat in continuare pe dl Ponta, un tanar care putea sa reformeze PSD, mi-a plăcut proiectul USL, statul roman poate fi resetat sa fie scos din zodia acelor protocoale, dar n-a fost sa fie asa. Puternice grupuri de interese... Grupul de la Monaco a fost mai puternic decât cel de la Ploiești. Dl Crin Antonescu a fost inlaturat. S-a rupt dl Ponta de Coldea si a aparut drept candidat la președintia României”, a relatat Dorin Iacob în emisiunea „Culisele statului paralel”, la Realitatea PLUS.

Victor Ponta i-ar fi spus lui Florian Coldea la o chermeză la care participau toți cei care decideau soarta României că îl dă afară dacă va ajunge președinte, potrivit Realitatea PLUS. Dezvăluirile din culise i-au aparținut lui Sebastian Ghiță, care descria relația dintre Ponta și Florian Coldea ca fiind una plină de conflicte. Omul de afaceri a făcut declarațiile în timpul unui interviu acordat lui Ion Cristoiu, după ce a plecat din țară. Acesta ar fi momentul în care Ponta s-a rupt de Coldea.

„Dragnea și Ghiță ar fi controlat absolut tot dacă Ponta câștiga președinția României în 2014”

Dorin Iacob vorbește despre cum s-a prăbușit planul secret al lui Ponta și Ghiță în momentul alegerilor prezidențialee din 2014: „Între turul I si II am sesizat ca acea poveste cu diaspora si votul se va intoarce cu siguranta major impotriva dlui Ponta care parea ca va castiga si turul II. Am comparat cu momentul din 2004 când între turul I si II a intrat sloganul „Nu puteti voi vota cat putem noi fura”. A intrat cu acel soft ,nu putea incheia votul cu numarare. (...) Publicul s-a mobilizat si a sprijinit candidatul Alianței D.A. Am insistat, am fost să-i spun lui Ponta asta, si el a spus ca du-te si spune-le lui Dragnea și Ghiță. Ei erau convinsi ca vor castiga, eu nu. Am discutat cu cei doi. Am sesizat atunci că dl Ghiță avea o putere si credinta ca e stapanul jocului și că are președintele, în persoana dlui Ponta, adica el il are pe presedinte.

Daca reconstituim acum, cine e dl Ghiță, cel care a sponsorizat, a plătit, a dat mita, a circulat banii, a castigat toate contractele cu statul fara licitație, cu instituții de forță, a ratat softuri esentiale, cum e cardul de sanatate.(...)

Nu pot sa nu realizez ca acest om (Ghiță - n.red.), daca Ponta castiga presedinția României, impreuna cu dl Dragnea, care devenea foarte puternic politic prin plecarea lui Ponta la Cotroceni, erau doi oameni care ar fi controlat absolut tot.

Dl Ghita a fost invatat din episodul Udrea: să fii puternic e sa faci un pas in fata aparent, dar să fii desupra, in fata tuturor. Atunci se nastea acel stat paralel. S-a grabit dl Ponta sa-l ameninte pe dl Coldea”.

De ce a fost protejat Ghiță?

„Nu știu de ce ( a fost protejat Ghiță - n.red.). Cert e ca e un om care a adunat foartet multi bani din punga contribuabilului si apoi a stiut sa stranga putere, sa se joace cu ea. Pentru că e foarte lacom, e inteligent, dar lacom. Asta l-a si dus nicaieri, adică este fugar.

Si in acest moment, pe lângă cei care sunt acum la putere se insinuează oameni de afaceri, în Apărare, cum e IVECO și alte bărcuțe”, a mai declarat Dorin Iacob.

„La Cotroceni nu se mai ajunge ca altă dată. Nu cred că și la primul ministru, dar se încearcă în anturajul său”

„Stiu un lucru, care e salutar: la Cotroceni nu se mai ajunge ca altă dată, influente de genul ăsta nu-și mai au locul. Nu cred ca si la primul ministru, dar in anturajul sau se incearca.

In 2014, daca publicul nu avea acel reflex de a vota altfel, si in 2004, și in 2014, acolo unde apar tenebre, personaje controversate, publicul stie sa discearna si voteaza in consecinta”, este de părere Dorin Iacob.

Cine are de suferit dacă vorbește Sebastian Ghiță

„Nimeni esential nu are de suferit, statul are de castigat daca va vorbi. Trebuie sa deconteze. Puterea politica, guvernele trebuie sa se nasca legitim. Mi- aminte de sintagma solutiei imorale - partidul lui Voiculescu, nu a fost imorala, ci negociata politic corect. Lucruri din acestea se pot face. Dar jocuri de putere cum a facut Ghita, Udrea, Bittner, in spatele celor care le dam votul, nu trebuie sa se repete. Asta e dorinta mea. (...) Sa ne dam mana cu totii, că gura păcătosului adevăr grăiește, adevărul poate să ajute”, a mai declarat Dorin Iacob, în emisiunea „Culisele puterii”, de luni, la Realitatea PLUS.

Despre o posibilă implicare a fostului șef SRI George Maior în fuga lui ghiță, Dorin Iacob spune că „nu știu ce poate avea seful SRI cu frontiera, poate politia”, iar despre S. Ghiță că acesta „le făcea agenda celor de la putere, îi domina, îi făcea sa creada ceva sau altceva. Este clar, cei doi tineri promovati de Basescu (Coldea și Kovesi - n.red.) au sesizat si ei. Chiar si domniile lor pot candva sa povesteaszca intr-o alta maniera, sa se delimiteze de ce a fost gresit in cariera lor”.

„De cate ori apare cineva la usa unui secretar de stat intrebati la ministerul respectiv. Noi traim intr-o Uniune Europeană, alianta, suntem vazuti intelesi, suntem judecati, dar sta doar in puterea noastra, nu trebuie sa ne dicteze nimic niciun serviciu strain. E foarte bine sa avem un parchet puternic, un SRI puternic, sa ne uitam la CV-urile lor, mie nu mi-e teamă”, a conchis Dorin Iacob în emisiunea „Culisele puterii”, luni, la Realitatea PLUS.