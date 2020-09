CULISELE PUTERII | Miron Mitrea: ”Eu nu am fost o victimă. Am fost un bărbat care a pierdut un război politic și m-am dus frumos la pușcărie”

”Nu am fost decât victima împrejurărilor și a incapacității mele de a mă apăra. În momentul la care ajungi la un nivel de a face politică, să fii actor în politică, începi să înțelegi lucruri care nu sunt neapărat la îndemâna tuturor în țara asta. Ceea ce vedem: votul și partea democrată pe care o vedem în zona politică ne pot duce cu gândul că acolo, în spate, lucrurile sunt destul de normale. Dar lucrurile stau altfel. Peste tot în lume există și alte influențe.

România a trecut printr-un moment, încă nu a scăpat, nu a reușit să se curețe, că nu a găsit vinovați, din 2005 încoace s-a construit și îi spune ”stat paralel” un sistem mafiot în politică, justiție, serviciile de informații. Și nu vreau să-i implic pe toți. În mare parte, corpul ofițerilor SRI și-au făcut treaba, corpul magistraților și-au făcut treaba, politicienii și-au făcut treaba. Dar, ca să poți să controlezi, să poți să ții frâiele unor politicieni sunt metode diverse, nu întotdeauna foarte curate.

Întotdeauna, pe cei mai slabi îi atragi cu ușurință cu avantaje persoanele. Li se fac avantaje, soția, copiii, servicii, școli, amante, amanți, puși în diferite zone, mici afaceri, ca să-i liniștești. Sunt unii care cad în asemeena capcane banale. Dacă nu poți să îi controlezi așa, faci șantaje pesonale. Îi faci dosar soției. O chestie aiurea, am trecut prin asta. Te ocupi să vezi ce fac copiii, poate găsești un copil cu probleme, poate îl sperii. Dacă nu reușești nici așa, atunci vine Justiția. Și dacă ai instrumente să folosești justiția, începi să-i faci dosare, doar, doar o cădea până la urmă ceva. Faci unul, faci două, faci 10, faci 67, cum a fost cazul meu. Te duci peste tot, încerci să te aperi.

În momentul în care ești într-o funcție politică, faci și greșeli. Intenționat sau neintenționat, faci și greșeli. Și ele pot fi interpretate, pot fi scoase din context.

Eu nu am fost o victimă. Nu m-am victimizat, nu am discutat de dosarul meu nici când era activ. Eu am fost un bărbat care am pierdut un război politic și m-am dus frumos în pușcărie să-mi fac pedeapsa că am fost prost și nu am știut să mă apăr și nu am știut să-mi păstrez poziția. În politică, cea mai mare greșeală e să pierzi.

Eu nu fac parte din cei care se plâng, că m-a băgat Coldea, că Ponta... oricine s-a ocupat de mine a făcut-o pentru că eu i-am dat voie. Eu nu sunt o victimă”, a explicat Miron Mitrea.