Diana Lupescu și Mircea Diaconu și-au unit destinele în 1980, cu doi ani înainte de a juca în "Buletin de București".

„În 1979, prima noastră întâlnire a fost la Teatrul Bulandra, am vrut să fiu amabil cu o colegă actriţă, i-am oferit o cafea, m-a refuzat categoric. La a doua întâlnire, la mare, am pălăvrăgit şi cu asta basta. A venit toamna, în 1980, (...) ploua, i-am cerut telefonul Dianei, atât. Am simţit nevoia s-o sun, i-am zis că am treburi prin Moldova, pot să beau o cafea, la tine, la Bacău. Am ajuns acolo, «ai o cafea, că aşa ai zis», am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit s-o întreb: «Dacă te-aş cere de soţie, ce-ai zice?». «Aş fi de acord», a răspuns ea. Am continuat să discutăm. Apoi, seara, am întrebat-o încă o dată: «Hai să fim şi serioşi, vrei?».”, a povestit Mircea Diaconu cu câțiva ani în urmă, într-o emisiune TV.

Cei doi au avut împreună doi copii, pe Ana și Victor, iar fiica lor i-a făcut și bunici în urmă cu 14 ani.