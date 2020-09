Dorin Iacob, despre cum a lucrat statul paralel împotriva României: Reorganizarea „Doi și-un sfert”, menită să fie preluată în control tot de Coldea

Adevărul despre celebrul „Doi și-un sfert”. Cum a fost restructurat și cine a stat în spatele reorganizării

„Doi și-un sfert” s-a dezvoltat ca un serviciu de informații de sine stătător. Diferenta intre „Doi și-un sfert” și SRI este ca avea lucrători competenți sa urmareasca firul unor lucruri politienesc. Asemanarea e ca se intalneau activitatile celor doua servicii in zona publica. Si mai era ceva: sa spunem ca din politie sau SRI, vreun lucrator de prima marime ajungea sa interfereze nefiresc cu lumea de business, cu lumea interlopa. Statul, e bine sa aiba mai multe servicii, e opinia mea, conduse de profesionisti si sa poata vedea oile ratacite din institutiile respective, nu sa se supravegheze”, a explicat apariția serviciului special din MAI, miercuri, Dorin Iacob, în emisiunea „Culisele Statului paralel”.

Reorganizarea „Doi și-un sfert” din 2014 a fost făcută pentru a fi controlată de Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, mai spune Dorin Iacob.

„Când te constitui in asemenea grupuri de putere nu-ti convine sa fie cineva necontrolat. Această reorganizare a „Doi și-un sfert”, din 2014, a fost menita sa fie preluata in control, in spate a stat tot dl Coldea, si din discutiile din acel moment tind sa cred ca asa este.

Menirea initiala a serviciului era pentru MAI, pare a fi o restructurare corecta - doua structuri diferite - imbunatatirea DOS, si dincolo a ramas doar o structura de inforamtii, e corecta denumirea de protectie. Si a fost o alta etapa. S-au intamplat chestii nefiresti - arhiva SIPA.



Restructurarea din 2014 are o logica a ei, apoi in 2016, in februarie, la schimabrea lui Gheorghe Nicolae, s-au ridicat documente, alta etapa care nu e in regula. Unde sunt documentele, trebuie sa vina inapoi, cum au fost folosite, unde sunt? Si stiu ca a trecut pe o structura militarizata, ceea ce nu e rau, dupa parerea mea. Orice institutie trebuie să-și vada de treaba ei, daca e deturnata prin cateva persoane, printr-o structura paralel nu e in regula. (...)

Seamană cu SIPA in sensul punerii mâna pe arhivă si a folosirii ei, nefiresc, chiar cu veleitati de a da posibilitatea de a fi manipulati, inhibati cei din justitie. (...)

O veste buna, oamenii incep sa vorbeasca. Vin si destule nazbatii, dar nu ne lasam usor pacaliti. Acoperitii trebuie sa fie acoperiti si sa stea unde au treaba si sa si faca treaba. Noi avem asa zisi acoperiti”, a mai explicat Dorin Iacob în emisiunea de miercuri „Culisele statului paralel”.

Cum s-a născut statul paralel și cum a lucrat împotriva României

Dorina Iacob a relatat și despre apariția statului paralel și „cine a început să fie stăpânul cui”, dinainte de 1989 și după Revoluție, prima întâlnire cu Omar Hayssam, „povestea acoperiților”, până „ajungem în epoca noastră și vedem un general ca Oprea care spune că e interesul național”.

„Statul paralel si geneza lui: Trecem prin Revolutie, vine anul 90. Vom ajunge la statul paralel piramidal, know-how-ul vine din urma. Asa s-a nascut, e adevarat (...) din crescendo in timpul presedintelui Băsescu. Fenomenul vine dinainte de 1989. Avem strainii studentii, arabi sau din multe alte tari, avem firmele de comert exterior, cu lucratori reali, lăsând impresia ca-s fosti lucratori in structuri. Atât in Politie, cât și în Securitate se lucra cu oameni, informatori, in legatura cu ofiterii, pentru a pastra „epoca socialista”. Vine reforma statului, economia de piata, arabul care vindea inainte blugi, tigari incepe sa vanda bere, nu era din Germania , veneau din Siria, de exemplu. Cine se misca foarte repede... (cel-n.red.) care informator fiind pentru un sef din ierarhia poliției, era Vestul Sălbatic.

Dar cine a inceput sa fie stapanul cui?! (...) Din bisnitar a devenit businessman... Cine devine stapanul jocului? Cel cu banul. Devine sprijinit si mai mult de dl ofiter.

Luam un caz: un om cu bani, un om cu informatii. Va spun ceva anecdotic. L-am cunoscut pe Omar Hayssam, în 1994, atunci m-a șocat, birourile lui erau pline de fosti ofiteri de politie chiar si de fosti din securitate, s-a creat un grup, el stapânea, dar se dezvolta o putere economica, niste firme. Dar era onesta, oamenii erau angajati într-o firma, erau directori comerciali, era foarte legal, erau oameni in rezerva.

„Povestea acoperiților” și crearea statului paralel

Din epoca aia, a primelor privatizari, noi mostenim o poveste care doresc sa se termine - povestea acoperitilor: suntem de la SIE, SRI, de nu stiu unde. În realitate nici SRI in perioada lor initiala nu aveau in atribuții, nu căutau, nu dirijau oameni sa faca nu stiu ce privatizare. A apărut sintagma „ai nostri”, se ajungea ca bancile sa dea credit pe o bucata de hartie. Era o lupta foarte grea atunci, pentru ca o parte dintre noi vedeam si incercam sa reglam, se căutau solutii sa faci firme, sa acopere ofiteri.

Am observat fenomenul, cum devia, spre lăcomia de a pune mâna pe bani De atunci am ramas cu această ciudațenie, au invatat unii sa foloseasca acest lucru, iar altii să-l institutionalizeze. Și am ajuns la a crea aceste structuri - statul paralel. Noi nu ne-am oprit, americanii s-au oprit (...) N-am reusit sa tragem o linie. Am reușit că am fost impinsi de la spate. Am intrat in NATO, a trebuit sa fortam adaptarea, am intrat in UE, in genunchi, dar partea buna a fost ca ne-am adaptat legislatia. Am avut-o pe hârtie. (...)



Protocoalele au avut si un fel de firesc, de funcționare mai buna a luptei cu asemenea fenomene. (...)

Ajungem in epoca noastră și vedem un general ca Oprea (Gabriel Oprea, fost vicepremier și fost ministru de Interne și al Apărării - n.red.), care spune ca este interesul national. Avem Colegiul pentru Aparare. Au apărut și masoneria, cluburile. (...) La un moment dat, dl Oprea zice ca reprezenta interesul national. Pai doctorandul de la ANI, secretarii de stat pusi ministri se gandesc ca (...) o sa le spuna dl Coldea sau dl Oprea cine sau ce e interesul national. E bolnav... Am spus de atatea ori. Pune mana pe telefon daca a fost la tine sa iti zica sa vinzi, vorbește cu instituția, pentru nu știu ce grup petrolier...”, a mai declarat Dorin Iacob în emisiunea „Culisele statului paralel”.

„Am avut statul major al statului paralel. E pe cale să se termine. Politicienilor să nu le mai fie frică”

„Acei ani și acel amestec. Si SRI, si SIE si serviiul de informații al Armatei, bravo lui ca s-a tinut departe, intotdeauna au reusit sa-si vada de treaba. Rău a fost când la varful lor au venit si le-au pervertit. Sa ne uitam la parteneriatul nostru strategic. Pai in SUA, rezervistii nu-s huliți, sunt bineveniti, la vedere, in board-urile marilor companii. În societatea românească trebuie să-i privim bine, trebuie sa curatam perceptia. Sa avem incredere in semenii nostri, in profesionalism.

Până și presa ar trebui să ajute mai mult, sa ii identificăm pe indivizi, fie că-s activi, în rezerva. Pot fi un pic mai periculosi, mai perversi, dar chiar si institutiile din care provin pot sa-i monitorizeze intr-un stat de drept. Dar daca continuam si institutiile nu vor... (...) Am auzit zilele astea... cum un șef de informații se duce de mână cu un om de afaceri, sper să nu fie adevărat, că nu ne facem bine (Gabriel Comănescu, șef GSP - n.red.).

Și Dragnea isi voia generalii lui, si Ponta, si, si, toata lumea voia un stat paralel al lui, sau sa fie in statul major al statului paralel. Am avut statul major, asemenea institutionalizare a statului paralel. E pe cale să se termine. Politicienilor să nu le mai fie frică”, a conchis Dorin Iacob în emisiunea „Culisele puterii”, miercuri, la Realitatea PLUS.