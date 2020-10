Ana Birchall, despre numirea lui Florin Iordache la Consiliul Legislativ: "Poate pune în dificultate sau chiar BLOCA activitatea oricărui guvern și Parlament”

„Nu, nu este o gluma proasta ci este tristul adevar! Da, ati citit bine! Din functia de presedinte al Consiliului Legislativ, Iordache poate pune in dificultate si chiar bloca activitatea oricarui guvern! Cum poate face acest lucru? Simplu: aplicand prevederile art. 79 din Constituție si ale art. 4 din legea nr.73 din 3 noiembrie 1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, care prevede ca "Proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului NUMAI cu avizul Consiliului Legislativ, in termenele stabilite in art. 3 din lege: de 10 zile, 2 zile, respectiv de 24 de ore"!”, scrie fostul ministru al Justitiei.

Mai mult, spune Ana Birchall, „daca cuiva ii trece prin cap sa adopte in Guvern un act normativ FARA avizul Consilului Legislativ, ar fi bine sa se gandeasca de 2 ori pentru simplul motiv ca actul respectiv poate fi declarat neconstitutional in baza deciziilor CCR”.

Dar asta nu tot. Potrivit Anei Birchall, care este avocat de profesie, Iordache, din calitatea de șef al Consiliului Legislati, poate pune în difictate activitatea oricărui Parlament: “Cum? Simplu: folosindu-se de prevederile art. 3 din legea nr.73 din 1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ coroborate cu deciziile CCR, de exemplu decizia CCR nr. 299/2015”.

„Sper ca toti cei care au contribuit, direct sau indirect, la alegerea lui Iordache in fruntea Consiliului Legislativ, sa citeasca prevederile legale si astfel sa realizeze ce au facut ieri in Parlamentul Romaniei! Personal, I rest my case, daca in Romania anului 2020 un pacalici care a facut atat de mult rau Romaniei si romanilor cinstiti, este inscaunat sef al Consiliului Legislativ! Dati share oameni buni, sa se stie adevarul! (...)

P.S. Daca gruparea Dorneanu din CCR va colabora "foarte bine" cu Iordache, Consiliul Legislativ poate deveni cel mai important instrument de legiferarare! Cum? Simplu: este suficient ca CCR sa dea o decizie folosindu-se de prevederile art. 9 si 10 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative! ...dar despre acest risc voi reveni intr-o postare viitoare!”, mai scrie fostul ministru al Justiției.