Birchal, reacție după ce judecătorii din Madagascar au decis că Radu Mazăre a fost extrădat ilegal: A fost perfect legal

"Atât eu, cât si Ministerul Justitiei, am respectat cu strictete dispozitiile legale in ceea ce priveste procedura de extradare, din perspectiva României, a domnului Radu Mazare. Vă asigur ca atat eu cat si colegele si colegii din Ministerul Justitiei ne-am indeplinit in integralitate atributiile legale. În acest sens, Ministerul Justiției, ca autoritate competentă potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, a solicitat extrădarea, a formulat și transmis cererea și documentele în susținerea acesteia, potrivit legii. Din perspectiva Romaniei, procedura de extradare a domnului Radu Mazare a fost efectuata cu stricta respectare a legii romane si a instrumentelor internationale aplicabile," a explicat fostul ministru al Justiției, într-o postare pe rețelele de socializare.

Reacția vine după ce, prin decizie definitivă, Tribunalul Antananarivo, unde fostul edil constanţean a atacat în instanţă decizia autorităţilor din Madagascar de a-l repatria, i-a dat dreptate lui Mazăre. Astfel, fostul primar ar trebui retrimis în insula din estul Africii.