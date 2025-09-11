Dezvăluirile au vizat corespondența sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. E-mailurile și scrisorile arată că Mandelson îl numea pe Epstein „cel mai bun prieten”, chiar și după condamnarea acestuia. Publicarea corespondenței a generat un val de furie în guvernul condus de premierul Keir Starmer.

Presiune politică și reacții oficiale

Mandelson a fost supus unei presiuni crescânde după ce parlamentarii americani au publicat o carte poștală trimisă de politicianul laburist lui Epstein pentru a-i ura „La mulți ani” cu ocazia celei de-a 50-a aniversări. Starmer a apărat inițial ambasadorul, declarând că Mandelson are „încrederea sa deplină”. Totuși, scandalul s-a amplificat după publicarea e-mailurilor de către Bloomberg, în care Mandelson își exprima sprijinul pentru Epstein și oferea ajutor pentru contestarea condamnării acestuia prin intermediul contactelor sale politice.

Decizia Ministerului de Externe

Ministerul britanic de Externe a anunțat că Mandelson a fost retras „cu efect imediat” din funcția de ambasador. Declarația oficială menționează că „profunzimea și amploarea” relației lui Mandelson cu Epstein era „substanțial diferită față de cea cunoscută la momentul numirii sale”. În plus, sugestia lui Mandelson că prima condamnare a lui Epstein ar fi fost nedreaptă și ar trebui contestată reprezintă o informație nouă.

Reacții și întrebări politice

Premierul Starmer, deja sub presiune după demisia viceprim-ministrului său pentru evaziune fiscală, se confruntă acum cu întrebări legate de motivul întârzierii în demiterea lui Mandelson. Opoziția cere clarificări despre cunoștințele lui Starmer privind relația de prietenie a lui Mandelson cu Epstein înainte de numirea sa în funcția de ambasador.

Între timp, atenția mass-media și criticile politice continuă să sporească presiunea asupra premierului Starmer și a guvernului său.

