Jurnalistul Michael Wolff a dezvăluit într-un episod al podcastului The Daily Beast o informație tulburătoare: „Trump și Epstein aveau o competiție. Cine va fi primul care se va culca cu prințesa Diana?” Potrivit acestuia, cei doi bărbați considerau că o astfel de „cucerire” le-ar consolida statutul în lume de afaceri.

„Pentru ei, totul se reducea la ce pot obține de la ceilalți. Atât Trump, cât și Epstein funcționau după această logică,” a explicat Wolff. „Întrebarea pe care o puneau mereu era: ‘Ce pot obține de la această persoană?’”

După divorțul Dianei din 1996, Trump a încercat să o cucerească, trimițându-i flori. Ea i-a răspuns cu o simplă scrisoare de mulțumire și, în privat, i-a spus prezentatoarei britanice Selina Scott că Trump „îi dă fiori”.

Wolff, care l-a intervievat pe Epstein la un moment dat, a mai spus că „Epstein și Trump funcționau ca un duo”, alături de Prințul Andrew, Duce de York, presupus prădător sexual.

„Erau ca cei trei muschetari. (…) Aveau aceleași interese: femeile și banii. Cum faci rost de bani, când nu lucrezi pentru corporații mari, nu ai relații cu băncile sau influență reală?”, a explicat jurnalistul.

Dosarul Epstein – scheletul din dulapul multor celebrități americane, inclusiv Donald și Melania Trump

Fostul milionar Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare după arestarea sa din 2019, a fost acuzat de trafic sexual cu minore și de organizarea unei rețele care ar fi implicat persoane influente din politică, afaceri și divertisment.

Dosarele judiciare conțin aproape 200 de nume de persoane asociate cu Epstein, printre care figuri publice precum Prințul Andrew, Donald Trump, Melania Trump, Elon Musk, Alec Baldwin și Mick Jagger. Totuși, multe dintre aceste conexiuni nu au fost confirmate penal, iar prezența numelor în documente nu implică automat vinovăție.