Temperaturile extreme pun presiune pe sănătatea populației, iar măsurile de prevenție devin esențiale. Medicul Alexandru Nechifor atrage atenția asupra riscurilor caniculei și oferă recomandări clare pentru protejarea organismului în perioadele de căldură intensă.

„Fructele și legumele colorate, bogate în apă, antioxidanți și minerale, sunt aliații noștri principali vara. Ne ajută să ne hidratăm, ne protejează celulele de stresul oxidativ și susțin mecanismele naturale de termoreglare ale corpului. Pepenele roșu și galben, extrem de hidratant (peste 90% apă), bogat în vitamina C, betacaroten și licopen. Castravetele, salata verde, dovlecelul, legume ușor digerabile, care rehidratează eficient. Roșii, ardei, ridichi-aduc un plus de potasiu și vitamina C, necesare în combaterea epuizării. Fructele de pădure – afine, zmeură, căpșuni – sunt bogate în antioxidanți puternici care protejează vasele de sânge”, susține dr. Alexandru Nechifor, medicul specialist în medicină internă, scrie Adevarul.ro

Foarte importantă este hidratarea, minimum 2–2,5 litri pe zi. Se recomandă un aport constant de lichide, chiar și în absența senzației de sete. Pe lângă apă, pot fi utile ceaiurile neîndulcite, supele reci, iaurturile și fructele zemoase. „Fructele și legumele nu aduc doar apă, ci și electroliți esențiali – potasiu, magneziu, calciu – pierduți prin transpirație”, susține medicul gălățean Alexandru Nechifor, conform sursei precizate.