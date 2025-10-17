Alimente bogate în oxalați și sare

„Cel mai frecvent tip de piatră la rinichi este piatra de oxalat de calciu. Pentru persoanele predispuse, reducerea alimentelor bogate în oxalați, compuși naturali din plante, poate fi esențială. Alimentele bogate în oxalați includ: spanacul, rubarba, migdalele și alte nuci, unele tipuri de cartofi și fasole.”

Este important să monitorizezi consumul de alimente procesate și fast-food: „Supele la conservă și mezelurile conțin adesea cantități mari de sodiu.”, mai spune specialistul. Dar, prepararea supei acasă îți permite să controlezi cantitatea de sare adăugată, spun specialiștii.

Prea multe proteine animale

Consumul ridicat de proteine animale crește riscul de pietre de calciu și pietre de acid uric. Acesta sporește nivelurile de calciu și acid uric din urină și reduce nivelurile de citrați, o substanță care previne formarea pietrelor.

Acest lucru se aplică tuturor surselor de proteine animale: carne roșie, pasăre, ouă și pește. Dukic recomandă limitarea aportului de proteine animale la 40–50 g pe zi dacă ai avut frecvent pietre la rinichi.

Alimente care pot proteja rinichii

La majoritatea oamenilor, pietrele sunt formate din calciu, însă există confuzie dacă trebuie sau nu să îl eviți.

„Mulți cred că ar trebui să evite calciul, dar este exact invers: calciul are un efect protector”, spune dr.Dukic. El împiedică oxalații să fie absorbiți în sânge , adaugă medicul.

„Este mai bine să obții calciul din alimente (cum ar fi produsele lactate sau alimentele fortificate), nu din suplimente, deoarece acestea pot crește riscul de pietre dacă nu sunt luate corect, împreună cu mesele.”

Fructe și legume

„O dietă bogată în fructe și fibre reduce riscul de a ajunge la spital cu pietre la rinichi. În general, recomandăm consumul a cinci porții de fructe și legume pe zi.”

De asemenea, adăugarea de zeamă de lămâie sau lime în mâncare ori băuturi este benefică, deoarece conține citrați, care acționează ca inhibitori naturali ai pietrelor.

De asemenea, medicii recomandă adăugarea a 60 ml de suc de lămâie la fiecare litru de apă.

Ar trebui ca bărbații să fie mai atenți?

„Bărbații sunt de două până la trei ori mai predispuși să dezvolte pietre la rinichi pe parcursul vieții”, spune Dukic, care adapugă: „De obicei, bărbații consumă mai multe proteine animale și sare. Totuși, riscul crescut este influențat și de biologie și genetică, iar bărbații tind să dezvolte mai devreme tulburări metabolice precum obezitatea și diabetul, și elimină mai mult calciu și oxalați în urină.”

„O dietă echilibrată, bogată în lichide, este cea mai bună apărare împotriva pietrelor la rinichi, indiferent de gen.” mai spune medicul.

Sursa: BBC Food