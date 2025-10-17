Potrivit anchetei publicate marți de Consumer Reports și citate de Agerpres, dintre cele 23 de pudre proteice testate, peste două treimi conțineau o cantitate de plumb mai mare decât limita considerată sigură pentru o zi – adică 0,5 micrograme pe porție.

În plus, „nivelurile medii de plumb din aceste produse par să se fi agravat faţă de anii precedenţi”, se arată în raport. Două dintre produsele analizate au prezentat concentrații atât de ridicate, încât organizația recomandă consumatorilor să nu le folosească deloc.

Avertismentul cercetătorilor

„Descurajăm utilizarea zilnică a majorităţii pudrelor proteice, deoarece multe conţin niveluri ridicate de metale grele şi niciuna nu este necesară pentru a vă atinge obiectivele în materie de proteine”, a declarat Tunde Akinleye, cercetătorul responsabil de investigație din cadrul Consumer Reports.

El a subliniat că, deși aceste produse sunt populare în rândul persoanelor preocupate de fitness sau de menținerea unei diete echilibrate, riscurile asociate contaminării cu plumb nu trebuie ignorate.

Popularitatea proteinelor, în creștere

În ultimii ani, alimentele și suplimentele bogate în proteine au câștigat teren atât în SUA, cât și în Europa. Motivele sunt variate: proteinele sporesc senzația de sațietate, contribuie la controlul greutății și susțin creșterea masei musculare, mai ales în rândul sportivilor.

Continuarea pe Adevarul