Directorul general al Regiei Nationale a Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, Marius-Dan Siiulescu, a dispus joi, 11 iulie, intensificarea masurilor de monitorizare a populatiei de urs in fondurile cinegetice gestionate de catre Romsilva, in special in zonele turistice cu risc privind interactiunea oamenilor cu exemplarele de urs. Masurile au fost adoptate in urma cresterii populatiei de urs, a schimbarii comportamentului acestei specii si a interactiunii tot mai dese cu oamenii, anunță compania care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului.