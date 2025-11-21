„Este nevoie de o colaborare strânsă între instituțiile cu responsabilități în domeniu, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cu organizațiile profesionale medicale, în special Colegiul Medicilor Stomatologi și Colegiul Medicilor din România, pentru găsirea unor soluții eficiente”, a declarat Rafila, subliniind că în mandatul său a avut o relație de lucru foarte bună cu Colegiul Medicilor Stomatologi, pe care l-a sprijinit în demersurile de creștere a siguranței pacienților și dezvoltarea competențelor profesionale.

Oficialul a explicat că adresa apărută în spațiul public, referitoare la o sesizare transmisă de Colegiul Medicilor Stomatologi în 30 septembrie 2024, a fost redirecționată de Ministerul Sănătății către Direcția de Asistență Medicală și Sănătate Publică, ca răspuns la o solicitare anterioară. Aceasta viza dezvoltarea serviciilor medicale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist.

Măsurile adoptate ulterior s-au limitat la competențele direcției respective și au stat la baza unui ordin de ministru emis în februarie 2025, care a ținut cont de recomandările Colegiului Medicilor Stomatologi privind intervențiile stomatologice pediatrice pentru copiii cu nevoi speciale. Rafila a subliniat însă că „direcția de specialitate menționată NU a adus însă la cunoștința ministrului sau a altor structuri din Ministerul Sănătații celelalte propuneri cuprinse în adresa Colegiului Medicilor Stomatologi, din 30.09.2024”.

Fostul ministru a precizat că un program de investiții și reorganizare a spitalelor este un proces complex și de durată, care necesită atât personal specializat, cât și servicii finanțate de CNAS. În acest context, Alexandru Rafila și-a exprimat încrederea că actualul ministru al Sănătății, doctorul Alexandru Rogobete, „va găsi resursele necesare pentru implementarea unui program care să permită dezvoltarea unor cabinete stomatologice unde se poate face anestezie generală, în spitalele de urgență pentru copii”.

El a amintit că finanțarea serviciilor stomatologice pediatrice, inclusiv a celor oferite în regim de spitalizare de zi, poate fi asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care are deja un proiect în acest sens.

„Subliniez că, în calitate de presedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor și ca medic, sustin neconditionat demersurile care îmbunătățesc siguranța pacientului și colaborez în acest sens cu organizațiile profesionale și cu cele ale pacienților”, a transmis deputatul Alexandru Rafila, adăugând că, în calitate de președinte al Comisiei de Sănătate și medic, colaborează constant cu organizațiile profesionale și cu cele ale pacienților pentru a preveni astfel de tragedii.