Rafila susţine că, potrivit datelor statistice, în fiecare an dispare un oraş cu 50.000 de locuitori.

„Rata de fertilitate în UE este 1,56 şi asta înseamnă că asistăm la un trend de scădere. Noi acum avem undeva între 1,6 şi 1,7 şi acest lucru ne va duce în perioada următoare la o scădere constantă a populaţiei, cu o proiecţie pentru anul 2050 de circa 16 - 16,5 milioane de locuitori, iar până la sfârşitul acestui secol puţin peste 12 milioane de locuitori. Sunt state, chiar alături de noi, care au avut o problemă chiar mai serioasă decât Romania - mă refer la Ungaria - şi care au implementat un pachet de politici care să ducă la creşterea acestei rate a fertilităţii şi a obţinut rezultate notabile. Trebuie să schimbăm acest trend descrescător al populaţiei României. Diferenţa între numărul de persoane care mor în fiecare an în Romania şi numărul de copii care se nasc în fiecare an este de cel puţin 50.000 de persoane. Deci un oraş de 50.000 de persoane dispărute în fiecare an din România datorită unei natalităţi reduse”, a declarat Rafila, la o dezbatere la Palatul Parlamentului, pe tema unei iniţiative legislative a parlamentarilor social-democraţi privind susţinerea tinerelor familii cu copii.

El a atras atenţia că este nevoie nu doar de servicii de sănătate de calitate, ci şi de acces la aceste servicii, acces care mai ales în zona rurală nu există.