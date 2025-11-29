Avertizarea Cod Portocaliu emisă pentru județul Argeș vizează un pericol crescut de inundații locale și viituri rapide. Hidrologii au explicat că precipitațiile abundente din ultimele ore, combinate cu cele prognozate și efectul de propagare, pot genera scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

Specialiștii atrag atenția că există riscul producerii de viituri rapide pe râurile mici și de creșteri importante de debite și niveluri, fenomene care ar putea duce la depășirea cotelor de inundație.

Pericolul este localizat în special pe râurile din bazinul hidrografic Râul Târgului, afectând sectorul aferent aval de Stația Hidrologică (S.H.) Voinești și amonte de S.H. Piscani, în județul Argeș.