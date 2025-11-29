Alertă de inundații în Argeș. Hidrologii au emis Cod Portocaliu

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Hidrologii au emis Cod Portocaliu de inundații pentru județul Argeș, valabil începând de sâmbătă seară, de la ora 22:00. Avertizarea, care indică pericol de viituri pe anumite râuri, va rămâne în vigoare până duminică dimineață, la ora 10:00.

Avertizarea Cod Portocaliu emisă pentru județul Argeș vizează un pericol crescut de inundații locale și viituri rapide. Hidrologii au explicat că precipitațiile abundente din ultimele ore, combinate cu cele prognozate și efectul de propagare, pot genera scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

Specialiștii atrag atenția că există riscul producerii de viituri rapide pe râurile mici și de creșteri importante de debite și niveluri, fenomene care ar putea duce la depășirea cotelor de inundație.

Pericolul este localizat în special pe râurile din bazinul hidrografic Râul Târgului, afectând sectorul aferent aval de Stația Hidrologică (S.H.) Voinești și amonte de S.H. Piscani, în județul Argeș.