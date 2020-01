Agenție Națională de Salvare în locul DSU, condus de Raed Arafat

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat, luni, că se ia în calcul posibilitatea înfiinţării unei Agenţii Naţionale pentru Situaţii de Urgenţă, după analiză şi dezbateri. ”Poate vom ajunge la concluzia că sistemul de situaţii de urgenţă poate fi îmbunătăţit”, a spus Vela, precizând că nu s-a discutat încă dacă funcţia de secretar de stat pentru Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va rămâne sau nu.

„Poate, în perspectivă, chiar etapizat, am putea face o Agenţie Naţională pentru Situaţii de Urgenţă şi în acest sens, evident că puse sub o singură umbrelă toate activităţile, toţi factorii responsabili, cu debatere publică, cu analiză, vom ajunge la concluzia că sistemul de situaţii de urgenţă poate fi îmbunătăţit”, a declarat, luni, Marcel Vela.

Întrebat dacă asta presupune dispariţia funcţiei de secretar de stat specializat pentru situaţii de urgenţă, pe care în prezent o deţine Raed Arafat, Vela a spus: ”Reorganizarea ministerului am început-o de jos în sus, încă nu am discutat, pentru că secretarii de stat sunt în subordinea premierului. Încă nu am discutat despre reconfigurarea fucţiilor de la conducrea Ministerului, funcţiile publice care ţin de zona politică”.

În 31 decembrie, ministrul de Interne, Marcel Vela şi secretarul de stat, Raed Arafat, au avut un schimb dur de replici pe tema funcţionării elicopterelor SMURD, pornind de la cazul unei fetiţe din judeţul Vâlcea aflată în comă, care nu a putut fi preluată de elicopterul SMURD pentru a fi adusă la un spital din Bucureşti.

„Nu facem doar paradă la televizor, PR grozav ce bine organizăm noi salvarea oamenilor”, a remarcat ministrul.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, susține că în cadrul videoconferinţei din ultima zi a anului 2019 nu a fost vorba de o ceartă a sa cu ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, referitoare la intervenţia nereuşită cu elicopterul SMURD în cazul fetiţei în comă de la Govora, ci o situaţie generată de lipsa unor informaţii complete privind modalitatea de operare a aviaţiei de urgenţă.