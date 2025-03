Epilepsia

Boală neurologică ce duce la descărcări intense de activitate electrică în creier, epilepsia se manifestă prin convulsii, care, în lipsa tratamentului, devin tot mai dese. Nu se ştie cu exactitate din ce cauză apare, fiind incriminaţi factori precum infecţiile sistemului nervos (meningita), convulsiile febrile, consumul de droguri, intoxicaţia cu diverse chimicale (plumb).

În ţara noastră, în jur de 500.000 de persoane suferă de epilepsie. Tratamentul se face cu antiepileptice, existând şi opţiuni precum chirurgia sau metoda stimulării vagale, conform Adevarul.

Boala Alzheimer

Afecţiune degenerativă cu evoluţie îndelungată, boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demenţă la vârstnici. În cadrul maladiei, se distrug progresiv memoria, atenţia, concentrarea, comunicarea şi capacitatatea de a efectua activităţile zilnice. Există mai multe stadii de severitate a bolii. În prima fază, apar lapsusurile frecvente, greutatea de a învăţa lucruri noi şi dificultatea persoanei de a-şi aminti, de pildă, să-şi ia medicamentele.

Pe măsură ce boala avansează, pe parcursul câtorva ani (până la 7), persoana nu-şi mai aminteşte întâmplările recente şi are greutăţi în a duce la bun sfârşit activităţi precum cumpărăturile şi se izolează din ce în ce mai mult. În ultimul stadiu, persoana are nevoie de ajutor pentru a se îmbrăca, de pildă, se rătăceşte uşor şi are probleme de comportament, nu mai poate înghiţi şi ajunge imobilizată la pat. Boala se tratează medicamentos, fiind de ajutor şi terapiile de stimulare cognitivă şi de rememorare.

Declinul mintal este favorizat de stilul de viaţă nesănătos, care include fumatul, sedentarismul, consumul excesiv de alcool şi stresul.

Boala Parkinson

Maladie cronică progresivă, boala Parkinson determină apariţia unor modificări la nivelul ariei cerebrale ce controlează echilibrul şi mişcările. Principalele simptome ale bolii sunt: tremorul, mersul greoi, mişcările lente şi rigiditatea la nivelul muşchilor. Iniţial, simptomele sunt mai puţin pronunţate, agravându-se în timp.

În cadrul bolii, dopamina, care acţionează ca un transmiţător între terminaţiile nervoase, este absentă. De aceea, mesajul nu se mai transmite la nivelul conexiunii nervoase. Tratamentul în boala Parkinson vizează restabilirea transferului informaţiei.

Accidentul vascular cerebral

Cauză majoră de morbiditate şi mortalitate, accidentul vascular cerebral (AVC) apare din cauza întreruperii fluxului circulator de la nivelul creierului. Din cauza privării de oxigen, apar complicaţii precum paralizia totală sau parţială, afectarea vorbirii şi a capacităţii de efectuare a treburilor zilnice.

Cea mai frecventă formă de AVC este cea ischemică, survenită când se blochează o arteră care irigă ţesutul nervos cu sânge. Forma hemoragică a accidentului vascular apare în urma ruperii unui vas de sânge, scrie aceeași sursă.