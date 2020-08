Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la București: România va găzdui un număr substanțial de trupe americane suplimentare

„Sunt sigur că mulți dintre voi ați auzit recent că România va găzdui un număr substanțial de trupe americane suplimentare, ca rezultat al noii noastre politici strategice de apărare. România este aliat cheie în această politică strategică. Flancul de sud-est al Europei va fi pe deplin protejat de orice influență malignă. România este unul dintre pilonii și partenerii vitali din strategia de apărare a Statelor Unite și a NATO. România nu ar trebui să se îngrijoreze niciodată de integritatea și securitatea granițelor sale”, a declarat, vineri, ambasadorul Zuckerman la reuniunea Consiliului din România al Ligii Navale a Statelor Unite de la Eforie Nord.

Statele Unite au decis retragerea a 11.900 de militari americani din Germania, pentru a repoziționa o mare parte dintre aceștia în Belgia, Italia și alte țări NATO. Anunțul a fost făcut miercuri, 29 iulie, de șeful Pentagonului, Mark Esper. Acesta a precizat ca 6.400 dintre acestia vor reveni in Statele Unite, iar restul vor fi mutati in alte tari membre NATO - Italia, Belgia, Polonia si tarile baltice. În Germania vor ramane 24.000 de militari americani. De asemenea, și sediul Comandamentului SUA din Europa (EUCOM) va fi mutat in Belgia, din Germania.

Și președintele Klaus Iohannis a amintit despre Suplimentarea numarului de soldati americani din zona Marii Negre a fost amintită și de președintele Klaus Iohannis. Miercuri, după anunțul făcut de Mark Esper, secretarul american al Apararii, despre retragerea unui număr de aproape 12.000 de militari din Germania și relocarea acestora și în zona Mării Negre, șeful statului a declarat că „soldații americani sunt tot timpul bineveniți în România”.

„Romania a atras atentia de ani de zile, eu am atras atentia, ca este nevoie de mai multi militari in zona Marii Negre. Am atras atentia ca este nevoie de o atentie sporita pe zona Marii Negre. Daca acum se intampla acest lucru suntem foarte multumiti, iar in ce priveste soldatii americani sunt tot timpul foarte bineveniti in Romania", a spus seful statului, miercuri, 29 iulie.

SUA intenționează să relocheze trupe în Polonia și statele baltice, dacă se ajunge la un acord cu aceste țări cu privire la statutul lor, a mai precizat, miercuri, secretarul american al Apararii.

Decizia de la Washington vine după ce preşedintele SUA a anunţat în luna iunie că are în vedere o retragere parţială a trupelor americane din Germania, pe fondul unei dispute de lungă durată cu Berlinul privind cheltuielile pentru Apărare.