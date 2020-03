Adrian Streinu-Cercel: Testarea este gratuită. În București, începem săptămâna viitoare

Câți bucureșteni vor fi testați

„Plecându-se de la 2 milioane de locuitori ai Bucureștiului , s-a făcut o eșantionare care a luat în calcul o nevoie de testare pentru 9.558 de persoane. Luându-se și o proporție de 10% rată de pierdere, se ajunge la un număr de persoane pentru testare de 10.514 , în așa fel încât nivel de încredere al acestor eșantioane să depășească 95%. Este o evaluare științifică a modului in care acest virus circula in populatie, pentru ca ce ne preocupa in momentul de fata e sa incercam sa prevenim îmbolnăvirile. (...) Este luata în calcul intreaga populatie a Capitalei, adică toate sectoarele Capitalei”, a explicat Streinu-Cercel.

Care bucureșteni vor fi testați

Testarea se va face pe toate categoriile de vârstă, fiind definite următoarele categorii de vârstă: 0-19 ani, 20-44 de ani, 45-64 de ani, 65-79 de ani si peste 80 de ani.

„Se testeaza din toate categoriile, iar numărul de persoane pentru a fi nevoie sa fie testate va fi stabilit de statisticieni. Am convenit cu primarii de sector ca fiecare sa puna date la dispozitie pe categorii de de varsta, astfel incat statisticienii sa defineasca pe arii de interes zonele cu care se incepe”, a mai spus Streinu-Cercel.

Testarea începe de săptămâna viitoare: „Se doreste ca saptamana viitoare ca acest proiect sa fie pus in aplicare”, a spus managerul Institutulu iMatei Balș.

Testarea bucureștenilor nu are legătură cu testarea medicilor, a cadrelor medicale

„Medicii vor fi testati in continuare ca si pana acum, pacientii ca si pana acum, n-au legatura unele cu altele. Este vorba de cu totul si cu totul alt proiect (testarea bucurestenilor - n.red.), care se adreseaza populatiei Capitalei.

„Măsura in care datele vor fi cele asteptate, evident ca acest tip de proiect se va extinde in toate orasele mari din tara”, a precizat Streinu-Cercel la Realitatea PLUS.

Câte și ce fel de teste vor fi folosite. Scopul testării

„Noi ne dorim ca saptamana viitoare sa fie executate 15.000 de teste. Sunt teste rapide. Timpul de lucru al acestui test e undeva la 15 minute.

Acest proiect ne spune cat se poate de clar ce a facut virusul pana acum, cate infectii a generat, cati oameni au trecut deja prin infectii si s-au vindecat, au facut forme subclinice. Si de aici se fac tot felul de calcule statistice care ne arata trendurile.

În acelasi timp, tinanad cont ca noi vom cauta si antigenul de virus in secretiile nazofaringienene, ne va spune cat se poate de clar ce cantitate de virus avem in circulatie, pe un anumit esantion. Si de aici se calculeaza alte curbe care ne spun ce vom avea de facut pentru spitale si in zona de pre-spital”, a spus Streinu-Cercel.

„Pe masura ce vom obtine datele, vom putea modifica abordarea pacientilor infectati, respectiv sa nu-i mai ducem la spital, ci să-i tratam acasa la ei, prin asistare la domiciliu. Se cheama system mobile control care, adica un sistem de ingrijire mobila”, a explicat acesta.

Cum va decurge această testare

„E o testare gratuita. Nu vrea, nu vrea, nu putem face bine cu forta. Dar vor rata o sansa... Este un studiu care arata circulatia virusului in populatie. Daca o persoana nu vrea sa fie testata, atunci persoana respectiva nici macar nu va cobori din casa, pentru ca testarea se va face in afara locuintei, nu se va face in casele oamenilor. Nu intra nimeni abzuiv in casa unui om ca sa testeze. Dar, eu consider ca orice cetatean care e cu mintea la el va dori sa se testeze. Si eu ma uit la cate persoane vin la Balș să se testeze, cu zecile și cu sutele”, a mai declarat Streinu-Cercel la Realitatea PLUS.

Cum se procedează în cazul în care un locatar dintr-un bloc este infectat

Dacă un locatar este infectat intr-un bloc, atunci toata scara intra in carantina, spune medicul Streinu-Cercel.

„Acolo unde sunt persoane pozitive se carantineaza. Daca intr-un bloc, intr-o scara, o persoana e pozitiva, este evident ca si ceilalti au fost contacti, exact cum consideram in momentul de fata contactii.”