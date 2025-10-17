O explozie devastatoare s-a produs vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova. Trei oameni au murit, iar mai multe victime au fost transportate la principalele spitale din Capitală. Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, clădirea prezintă un risc major de colaps, iar locatarii nu mai au voie să intre în apartamente pentru a-și recupera bunuri și acte. În paralel, există o serie de suspiciuni legate de cauzele tragediei, în condițiile în care operatorul de gaze a transmis că rețeaua din interiorul blocului avea probleme și fusese întreruptă alimentarea, dar o persoană încă neidentificată ar fi redeschis valva respectivă.