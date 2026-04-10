Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, în coliziune au fost implicate două autoturisme. La fața locului au intervenit două echipaje de descarcerare, două ambulanțe SMURD și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, a fost solicitat sprijinul unui elicopter SMURD pentru transportul răniților.

În urma impactului, au fost rănite patru persoane: doi minori, de 15 și 17 ani, și doi tineri de 27, respectiv 28 de ani. Un bărbat în vârstă de aproximativ 74 de ani a fost găsit inconștient, blocat în caroseria distrusă, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru extragerea acestuia dintre fiarele contorsionate.

Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă victima nu a răspuns, medicii fiind nevoiți să declare decesul.

Circulația rutieră în zonă este restricționată pe ambele sensuri de mers, autoritățile desfășurând cercetări pentru a stabili cauzele accidentului.