Trei cetățeni români au fost implicați în tragedie: un bărbat și o femeie au murit pe loc, iar o altă femeie a suferit răni serioase.

Cum s-a ajuns la coliziunea fatală

Cei trei români se aflau în autoturisme care circulau în coloană prin Pasajul Republicii. Prima mașină a efectuat o depășire riscantă, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion. În urma impactului puternic, celelalte două autoturisme au fost prinse într-o coliziune în lanț. Un bărbat și o femeie au murit pe loc, iar cea de-a treia persoană, o femeie, a suferit o fractură la picior.

Echipajele de salvare au intervenit la fața locului

Polițiști, medici și pompieri au ajuns rapid la locul tragediei. Pentru a extrage victimele din autoturismele distruse, pompierii au fost nevoiți să taie panourile metalice. Cadavrele celor doi români decedați și femeia grav rănită au fost scoase din mașinile complet avariate.

Trafic paralizat ore întregi

Accidentul a dus la blocarea totală a circulației prin Pasul Hainboaz. Trenurile de pasageri au fost redirecționate prin Pasul Șipka, în timp ce vagoanele de marfă au rămas în așteptare. Cauzele exacte ale accidentului sunt în continuare analizate, iar ancheta se desfășoară sub coordonarea Parchetului Districtual.

