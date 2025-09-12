Intervenția echipajelor de urgență

Potrivit ISU Timiș, la locul accidentului au intervenit pompierii de la Detașamentul 1 Timișoara, care au asigurat zona și au acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale. Două ambulanțe SAJ au preluat victimele – o femeie de 27 de ani, un adolescent de 17 ani și un copil de 4 ani – toate conștiente și cooperante în momentul transportului la spital.

Polițiștii au stabilit că un bărbat de 42 de ani, aflat la volanul unui autoturism pe strada Mărului din Remetea Mare, a pătruns pe DN 6 și a lovit o mașină care circula regulamentar, condusă de o tânără de 27 de ani, ce venea din direcția Lugoj spre Timișoara.

În urma coliziunii, au fost răniți conducătoarea auto, pasagerul acesteia – un băiat de 17 ani – și copilul de 4 ani aflat în mașina bărbatului de 42 de ani.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Testările cu aparatul etilotest au arătat că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool.