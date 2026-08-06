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Accident grav la o lucrare de gaze în Bragadiru: două persoane transportate la Spitalul Universitar

Interventie a pompierilor (foto arhiva)

Interventie a pompierilor (foto arhiva)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 14:25

Un accident grav s-a produs, joi după-amiază, la o lucrare de gaze din localitatea Bragadiru, județul Ilfov. O scăpare de gaze într-un canal tehnic a provocat intoxicarea a trei persoane aflate în zonă.

La sosirea echipajelor de pompieri, o persoană se autoevacuase, iar alte două erau inconștiente. Salvatorii au extras victimele din canal și au început imediat manevrele de resuscitare.

Toate cele trei persoane sunt acum conștiente. Două dintre victime au fost transportate la Spitalul Universitar de Urgență București, iar cea de-a treia la Spitalul Bagdasar Arseni.

La fața locului intervin echipe ale furnizorului de gaze, care fac verificări pentru a stabili cauza exactă a scăpării de gaz și pentru a securiza zona.

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