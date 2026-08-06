Accident grav la o lucrare de gaze în Bragadiru: două persoane transportate la Spitalul Universitar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 14:25

Un accident grav s-a produs, joi după-amiază, la o lucrare de gaze din localitatea Bragadiru, județul Ilfov. O scăpare de gaze într-un canal tehnic a provocat intoxicarea a trei persoane aflate în zonă.

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