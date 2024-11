Acatistul Sfinților Mihail și Gavriil

Rugaciunile incepatoare



In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.



Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.



Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele

Condacul 1 :



Pe capeteniile ingerilor Treimii, pe Mihail si Gavriil, sa-i laudam noi toti, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu aripile amandurora si din nevoile cele de multe feluri ne izbavim; unuia graind : bucura-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicand : bucura-te, ingere al darului !



Icosul 1 :



Arhanghele Mihail, mai-marele cetei ingerilor celor fara de trup, creat ai fost de Dumnezeu, Ziditorul tuturor; de aceea cu bucurie laude de acest fel aducem tie:



Bucura-te, faptura a Mintii celei ce a facut lumea;

Bucura-te, revarsarea luminii celei mai inainte de lumina;

Bucura-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire;

Bucura-te, slujitorule neostenit al Treimii;

Bucura-te, Duh infocat si nematerial dupa asemanarea lui Dumnezeu;

Bucura-te, fiinta nemuritoare, laudatoare de Dumnezeu;

Bucura-te, aparatorule de foc al cerului;

Bucura-te, capetenia ostii celei nematerialnice;

Bucura-te, luminatoruie al cetelor celor bine multumitoare;

Bucura-te, arzatorule al duhului celui nemultumitor;

Bucura-te, prin care firea ingerilor s-a intarit;

Bucura-te, prin care satana s-a surpat;

Bucura-te, Mihaile, slujitorule al Legii!



Condacul 2 :



Pe ingerii cei nemultumitori vazindu-i trufindu-se si din cerul cel infocat cazand, o dumnezeiescule Mihaile, ca un rob multumitor stand, ai strigat : " Sa stam bine si sa luam aminte ", cantand Sfintei Treimi : Aliluia !



Icosul 2 :



Gavriil, al mintiior celor ascunse si al tainelor Celui Preainalt partas te-ai aratat, facand mai inainte cunoscute cele ce aveau sa fie si bunele vestiri de bucurie oamenilor spunandu-le. Pentru aceasta, cu dorinta ma grabesc a-ti canta tie :



Bucura-te, vazatorule al luminii celei necunoscute;

Bucura-te, partasule al tainelor lui Dumnezeu;

Bucura-te, cel ce descoperi cele ascunse ale vointei;

Bucura-te, vestitorule de cele negraite ale lui Dumnezeu;

Bucura-te, ca stralucesti cu mintea in stiinta cea ascunsa;

Bucura-te, ca intru aceasta stiinta inveti pe fata pe oameni;

Bucura-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiesti;

Bucura-te, vestitorul lucrurilor celor imbucuratoare;

Bucura-te, aratarea multor nestiinte;

Bucura-te, ca mai inainte ai cunoscut cele ce aveau sa fie;

Bucura-te, prin care in lume s-a adus bucuria;

Bucura-te, prin care intristarea a fost indepartata afara;

Bucura-te, Gavriil, ingere al darului!



Condacul 3 :



Proorocului Daniel mai mult decat tuturor proorocilor ai aratat taina cea straina a venirii celei infricosatoare a lui Hristos si a iconomiei, preamare Gavriile; si pe el l-ai inteteptit a canta cu bucurie lui Dumnezeu : Aliluia !



Icosul 3 :



Avand numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiasca minte puternic in razboaie pururea te-ai aratat; si pe Iacov in lupta l-ai intarit ca sa biruiasca neamurile straine; pentru aceea marim puterea ta, zicand :



Bucura-te, cel ce esti mai puternic decat focul;

Bucura-te, cel ce esti maa ascutit decat vapaia;

Bucura-te, cel ce ai inecat ostile egiptenilor;

Bucura-te, cel ce ai invins cetele canaanenilor;

Bucura-te, ca pe Moise si Aaron i-ai intarit;

Bucura-te, ca pe Isus al lui Navi indraznet l-ai facut;

Bucura-te, cel ce deodata ostirea asirienilor ai taiat;

Bucura-te, cel ce pe Simion al amoreilor l-ai lovit;

Bucura-te, pierzarea lui Og, imparatul Vasanului;

Bucura-te, paza a marelui Moise;

Bucura-te, prin care se pierd cei raucredinciosi;

Bucura-te, prin care dreptcredinciosi se inalta;

Bucura-te, Mihaile, slujitorule al Legii !



Condacul 4 :



Mihaile, capetenie a ingerilor, roaga cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi care prealaudatul tau praznic cu dragoste il cinstim, ca zilele noastre in fapte bune sa le petrecem, si ne invredniceste ca, viata cea mai buna dobandind, lui Dumnezeu impreuna cu tine sa-I cantam : Aliluia !

Semnificația celor mai cunoscute prenume românești. Ce înseamnă Mihai și Gabriel, dar și ALTE NUME. Cum îți poate influența destinul



Icosul 4 :



Venit-ai de la Cel Preainalt, Gavriile, minte dumnezeiasca, aducand Anei si lui Ioachim bunele vestiri de bucurie cu dezlegarea sterpaciunii lor; pentru care, bucurandu-ne, tie cu credinta iti graim :



Bucura-te, aducatorule al stirilor frumoase;

Bucura-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie;

Bucura-te, cel ce esti rodire data de Dumnezeu celor neroditori;

Bucura-te, nastere placuta a lui Dumnezeu, a celor fara de copii;

Bucura-te, ca fericitului stramos i-ai adus nastere marita;

Bucura-te, ca fericitei stramoase i-ai dat odrasla pantecelui;

Bucura-te, cel ce dezlegi legaturile nasterii de prunci;

Bucura-te, cel care povatuiesti darul celor ce se nasc;

Bucura-te, lauda a multor parinti;

Bucura-te, mangaierea maicilor celor bune;

Bucura-te, prin care creste neamul omenesc;

Bucura-te, prin care nasterea mai inainte se vesteste;

Bucura-te, Gavriile, ingere al darului !



Condacul 5 :



Maria, Nascatoarea de Dumnezeu si Doamna lumii, venind in biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, sa-i aduci cu ingrijire hrana cereasca si totdeauna ai desteptat-o spre a canta lui Dumnezeu : Aliuia !



Icosul 5 :



Pe stramosii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mantuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost inaintemergator; de aceea intr-acest fel graim tie:



Bucura-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scapat;

Bucura-te, cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut;

Bucura-te, cel ce pe insetatul Ismaii l-ai racorit;

Bucura-te, straina mangaiere a Agarei celei ce plangea;

Bucura-te, stalpul cel in chip de foc care pe Israel l-ai condus;

Bucura-te, norul cel aurit, care pe Israel in cale il acopereai;

Bucura-te, ca pe cei intai-nascuti ai evreilor i-ai pazit;

Bucura-te, ca pe cei intai-naseuti ai egiptenilor i-ai omorat;

Bucura-te, lauda stralucita a evreilor;

Bucura-te, ingradire tare a Legii;

Bucura-te, ca pe popor din Egipt ai scos;

Bucura-te, ca pe el la pamant bun l-ai adus;

Bucura-te, Mihaile, slujitorule al Legii !



Condacul 6 :



Cand S-a pogorit in muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrand sa dea Lege evreilor, prin slujirea si mijlocirea ta, mare Mihail, pe aceasta lui Moise o ai descoperit si l-ai invatat sa cante: Aliluia !



Icosul 6 :



Lui Zaharia celui sfintit, care odinioara - in locasul lui Dumnezeu - cerea scapare si mantuire pentru popor, i-ai vestit, o Gavriil, nasterea dumnezeiescului inaintemergator. De aceea de bunele tale vestiri spaimantandu-ne, graim tie acestea :



Bucura-te, cel ce ai vestit omenirii lucruri preaminunate;

Bucura-te, cel ce pe ingerul Tatalui l-ai aratat;

Bucura-te, graire imbucuratoare catre Zaharia;

Bucura-te, dulce auzire pentru Elisabeta;

Bucura-te, ca pe Botezatorul lui Hristos l-ai binevestit;

Bucura-te, ca pe el al doilea Ilie, mai inainte l-ai vestit;

Bucura-te, cel ce ai prevestit pe predicatorul pocaintei;

Bucura-te, trambita cea tare rasunatoare a candelabrului luminii;

Bucura-te, vestitorul inceperii Darului;

Bucura-te, vestirea zorilor zilei;

Bucura-te, semnul mantuirii oamenilor;

Bucura-te, temelia imparatiei cerurilor;

Bucura-te, Gavriile, ingere al darului !



Condacul 7 :



Dumnezeu Cuvantul, vrand mai inainte a Se intrupa pentru noi, taina aceasta numai tie, o Gavriile, a incredintat-o si slujitor al acesteia te-a ales pe tine; iar tu cugetand in sineti la minunea aceasta cantai asa : Aliluia !



Icosul 7 :



Pe cei trei tineri de demult, din vapaia cuptorului i-ai scapat, Mihail arhanghele, aratandu-te preamarit si luminat cu chipul si asemanarea lui Dumnezeu, incat de minunea aceasta tiranul s-a inspaimantat; de aceea graim tie :



Bucura-te, stingerea focului celui nepotolit;

Bucura-te, atatarea vapaii celei pururea vii;

Bucura-te, scaparea tinerilor feciori;

Bucura-te, pazire a trupurilor celor neintinate;

Bucura-te, ca tu, cu infatisarea ta, pe tiranul ai infricosat foarte;

Bucura-te, ca tu pe Daniel proorocul, l-ai imputernicit;

Bucura-te, cel ce ai rapit pe Avacum proorocul;

Bucura-te, ca pe el in graba l-ai dus la Babilon;

Bucura-te, invingerea cea tare a lui Ghedeon;

Bucura-te, infrangerea cea stralucita a lui Madiam;

Bucura-te, prin care se intaresc credinciosii;

Bucura-te, prin care se infricoseaza tiranii;

Bucura-te, Mihaile, slujitorule al Legii !



Condacul 8 :



Straina minune, vazandu-te pe tine Balaam vrajitorul, si in urma David proorocul, tie, o fericite Mihaile in graba cazand, s-au inchinat : unul de frica incremenind, iar celalalt lui Dumnezeu graind : Aliluia !



Icosul 8 :



Ca un purtator de fulger atotstralucit si atotvoios ai venit catre cea plina de dar, Gavriil, aducindu-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta si noi, bucurandu-ne, te fericim pe tine, cantandu-ti :



Bucura-te, vestitorule al bucuriei celei nesfarsite;

Bucura-te, dezlegatorule al blestemului celui de demult;

Bucura-te, ridicarea lui Adam celui cazut;

Bucura-te, mangaierea Evei celei intristate;

Bucura-te, inalt lamuritorule al intruparii Cuvantului;

Bucura-te, marite cunoscator al pogorarii lui Dumnezeu;

Bucura-te, cel ce, bucurandu-te, ai zis celei pline de dar : " Bucura-te ";

Bucura-te, cel ce ai dezlegat cu " Bucura-te " toata intristarea;

Bucura-te, stea care ai vestit Soarele;

Bucura-te, luminatorule care ne-ai aratat lumina cea neapropiata;

Bucura-te, prin care lumea s-a luminat;

Bucura-te, prin care intunericul s-a desfiintat;

Bucura-te, Gavriile, ingere al darului !



Condacul 9 :



Nasterea Mantuitorului o ai vestit cu bucurie pastorilor celor ce privegheau, Gavriil, bucurandu-te; si la inchinarea Lui pe magi, ca o stea luminoasa, i-ai condus si pe toti i-ai inteleplit a canta Celui nascut asa : Aliluia !



Icosul 9 :



Ravnitor si puternic aparator al Tesalonicului celui nou te-ai aratat, Mihail, purtatorule de lumina; si ajutator mare esti pururea popoarelor crestine, de multe nevoi scapandu-le si indemnandu-le a canta tie:



Bucura-te, cetatea poporului celui nou;

Bucura-te, taria neamurilor crestine;

Bucura-te, cel ce pe apostoli de multe ori i-ai intarit;

Bucura-te, cel ce pe martiri tari i-ai facut;

Bucura-te, ca pe Petru din legaturi si din inchisoare l-ai slobozit;

Bucura-te, ca tu pe Irod indata l-ai omorat;

Bucura-te, al Bisericii pazitor neinvins

Bucura-te, cel ce esti asupra ereticilor secure cu doua ascutisuri;

Bucura-te, intarire puternica a cuviosilor;

Bucura-te, sprijin luminat al ierarhilor;

Bucura-te, prin care se lateste credinta;

Bucura-te, prin care se micsoreaza ratacirea;

Bucura-te, Mihaile, slujitorule al Legii !



Condacul 10 :



Sfarsitul a toata lumea cand se va face, Mihail, trambita cea mai de pe urma vei trambita, dupa care mortii din pamant, sculandu-se, cu frica vor sta inaintea judecatorului nepartinitor, cantand impreuna cu tine cantarea : Aliluia !



Icosul 10 :



Totdeauna numele tau, o Gavriile, purtatorule de lumina, arata luminat inaltimea randuielii tale, caci, dupa chemarea lui Dumnezeu, te-ai aratat cu cuviinta slujitor vrednic al Cuvantului, Dumnezeu-Omului; de aceea cu laude te fericim, graind :



Bucura-te, prin care logodnicul in taina s-a invatat;

Bucura-te, prin care Fecioara de dansul a fost luata;

Bucura-te, cel ce numele lui Iisus mai inainte l-ai spus;

Bucura-te, cel ce ai vestit mantuirea lumii;

Bucura-te, ca lui Iosif, logodnicului, i-ai descoperit taina;

Bucura-te, ca pe Iisus in Egipt L-ai scapat;

Bucura-te, cel ce pe Hristos din Egipt inapoi L-ai chemat;

Bucura-te, cel ce ai vestit ca El va locui in cetatea Nazaret;

Bucura-te, cel ce pe credinciosii magi, taina i-ai invatat;

Bucura-te, ca pe dinsii de Irod i-ai scapat;

Bucura-te, prin care Iisus a fost pazit;

Bucura-te, prin care Irod a fost luat in ras;

Bucura-te, Gavriile, ingere al darului !



Condacul 11 :



Deasupra pietrei mormantului celui primitor de Viata, sezand imbracat in alb si ca fulgerul stralucind, Gavriile, invierea lui Hristos ai binevestit femeilor, zicand lor " nu plangeti !" si cantand cantarea : Aliluia !



Icosul 11 :



Faclie lumii esti, Mihaile arhanghele, stralucind mintile credinciosilor si povatuindu-le catre cunostinta cea dumnezeiasca si catre mantuire, luminand si mantuind de rautatile amagitoare pe toti care graiesc :



Bucura-te, aparatorule al tuturor credinciosilor;

Bucura-te, facatorule a feluri de minuni;

Bucura-te, neimputinata tamaduire a bolnavilor;

Bucura-te, grabnica scapare a celor din robie;

Bucura-te, cel ce ai aparat Manastirea Dochiarului;

Bucura-te, ca pe aceasta o ai izbavit de navalirea saracinilor;

Bucura-te, scaparea tanarului celui afundat;

Bucura-te, aratarea aurului celui ascuns;

Bucura-te, cel ce ai facut sa izvorasca izvor de aghiasma;

Bucura-te, cel ce pe apa faci minuni;

Bucura-te, infrumusetatorul Bisericii crestine;

Bucura-te, ajutatorul Bisericii acesteia;

Bucura-te, Mihaile, slujitorule al Legii !



Condacul 12 :



Dar dumnezeiesc daruieste celor ce serbeaza cu dragoste ziua amintirii tale, Mihail, si celor ce te cheama pe tine la iesirea lor din viata arata-te ajutator si mai ales pazeste-ne pe noi cei ce in biserica ta cantam : Aliluia !



Icosul 12 :



De la tine, o ingere al darului, invatandu-ne a canta in psalmi laude de bucurie dumnezeiestii intrupari, tie cele de multumire cu dor cantam si ca unui bun vestitor, marindu-te, asa-ti graim :



Bucura-te, bucuria celor intristati;

Bucura-te, pazitorul celor asupriti;

Bucura-te, bogatia nefurata a saracilor;

Bucura-te, liman de mantuire al celor ce inoata;

Bucura-te, arma prea puternica a credinciosilor;

Bucura-te, lauda preamarita a preotilor evlaviosi;

Bucura-te, intaritorule al manastirilor;

Bucura-te, ingrijitorule minunat al bisericii acesteia;

Bucura-te, aparatorule al celor ce pe tine te maresc;

Bucura-te, preabunule aducatorule de bucurie al sufletelor;

Bucura-te, binecuvantare dumnezeiasca a credinciosiior;

Bucura-te, buna povatuire, a calugarilor;

Bucura-te, Gavriile, ingere al darului !



Condacul 13 :



(acest condac se zice de trei ori)



O, dumnezeiestilor capetenii ale ingerilor, Mihail si Gavriil, care stati aproape de scaunul lui Dumnezeu, laudele acestea ale noastre, ca banul vaduvei primindu-le, de gheena ne izbaviti pe noi, ca impreuna cu voi sa cantam : Aliluia !



Apoi se zice iarasi

Icosul intai



Arhanghele Mihaile, mai-marele cetei ingerilor celor fara de trup, creat ai fost de Dumnezeu, Ziditorul tuturor; de aceea cu bucurie laude de acest fel aducem tie:



Bucura-te, faptura a Mintii celei ce a facut lumea;

Bucura-te, revarsarea luminii celei mai inainte de lumina;

Bucura-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire;

Bucura-te, slujitorule neostenit al Treimii;

Bucura-te, Duh infocat si nematerial dupa asemanarea lui Dumnezeu;

Bucura-te, fiinta nemuritoare, laudatoare de Dumnezeu;

Bucura-te, aparatorule de foc al cerului;

Bucura-te, capetenia ostii celei nematerialnice;

Bucura-te, luminatoruie al cetelor celor bine multumitoare;

Bucura-te, arzatorule al duhului celui nemultumitor;

Bucura-te, prin care firea ingerilor s-a intarit;

Bucura-te, prin care satana s-a surpat;

Bucura-te, Mihaile, slujitorule al Legii!



si Condacul intai



Pe capeteniile ingerilor Treimii, pe Mihail si Gavriil, sa-i laudam noi toti, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu aripile amandurora si din nevoile cele de multe feluri ne izbavim; unuia graind : bucura-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicand : bucura-te, ingere al darului !