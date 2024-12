"Cu mare tristeţe anunţăm decesul lui Burt, legendarul crocodil de apă sărată şi vedeta clasicului australian \"Crocodile Dundee\". Burt a murit în linişte, în weekend, şi se estimează că avea peste 90 de ani, marcând sfârşitul unei ere incredibile", se arată într-o declaraţie postată pe pagina oficială de Facebook a acvariului.



Burt a fost un crocodil uriaş de apă sărată care măsura 5,1 metri în lungime şi cântărea 700 de kilograme.



El a fost numit după actorul american Burt Reynolds, după ce a fost capturat în anii \"80 în râul Reynolds.



Burt a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi crocodili din lume după ce a apărut în filmul "Crocodile Dundee" şi "a contribuit la modelarea imaginii Australiei drept un teritoriu de o frumuseţe naturală aspră şi o viaţă sălbatică uluitoare", a notat acvariul.



Crocodilul Burt, care a sosit în 2008 la Crocosaurus Cove, era cunoscut pentru firea sa independentă şi era un burlac convins, potrivit reprezentanţilor parcului acvatic. Aceştia au precizat că "temperamentul său înflăcărat i-a adus respectul îngrijitorilor şi al vizitatorilor deopotrivă, deoarece întruchipa spiritul crud şi neîmblânzit al crocodilului de apă sărată".



Filmul "Crocodile Dundee" s-a bucurat de un succes uriaş în 1986, an în care a fost al doilea film cu cele mai mari încasări, 174,8 milioane de dolari americani, după "Top Gun" - 176,9 milioane de dolari, potrivit datelor de pe site-ul de specialitate Box Office Mojo.



Pelicula a fost atât de populară încât a fost urmată de o continuare, "Crocodile Dundee II" (1988), care nu a avut un succes similar, însă a fost al şaselea film cu cele mai mari încasări din acel an, cu 109 milioane de dolari americani.



În 2001 a fost lansat "Crocodile Dundee in Los Angeles", în încercarea de a revitaliza saga, însă filmul a obţinut încasări de doar 39 de milioane de dolari.



În 2020 a apărut "The Very Excellent Mr. Dundee", film în care Paul Hogan joacă rolul unui actor retras din activitate care participă la un proiect de realizare a unei noi versiuni a filmului care l-a făcut celebru. A fost ultimul film în care a apărut Oliva Newton-John.